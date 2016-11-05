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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه مطرح کرد:

توجه ویژه مسئولان نظام به موضوع آسیب های اجتماعی

توجه ویژه مسئولان نظام به موضوع آسیب های اجتماعی

کرمانشاه- مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه موضوع آسیب های اجتماعی را یک مقوله جدی عنوان و بر توجه ویژه مسئولان نظام به این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امید قادری پیش از ظهر امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی و رئیس مرکز مشاوره شهرستان کرمانشاه، اظهار داشت: معاونت امور اجتماعی یکی از حساس ترین بخش های سازمان بهزیستی است و ارتباطات گسترده برون سازمانی در این حوزه اتفاق می افتد.

وی افزود: حوزه اجتماعی مهمترین نهادی است که قوی ترین مداخله را در حوزه اجتماعی سازمان بهزیستی دارد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، موضوع آسیب های اجتماعی را یک مقوله جدی عنوان کرد و گفت: مسئولان نظام به این حوزه توجه جدی دارند و بهزیستی در بحث مداخلات به هنگام مهمترین نهاد است.

گفتنی است در پایان این مراسم، مرتضی کوهی به عنوان سرپرست جدید معاونت امور اجتماعی و سیاوش سلیمانی به عنوان رئیس مرکز مشاوره شهرستان کرمانشاه منصوب شد.

کد مطلب 3815521

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