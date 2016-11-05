نشست «عصرانه با طعم کتاب» در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، ابوالفضل اکبری در این باره اظهار کرد: نشست «عصرانه با طعم کتاب» ۲۵ آبان سالجاری با حضور اعضای کتابخانه و خانواده های کتابخوان محله برگزار می شود، انتخاب بهترین کتابخوان محله نقد کتاب و برپایی نمایشگاه کتاب از جمله برنامه های نشست عصرانه با طعم کتاب است.

وی از برگزاری کارگاه علوم و فنون توسط خانه فرهنگ محمدیه خبر داد و گفت: این کارگاه آموزشی به منظور آشنایی دانش آموزان و شهروندان با مفاهیم فیزیکی ساخت رباط به مناسبت رو دانش آموز در مدرسه شهید مدنی برگزار می شود.

برگزاری برنامه «من بچه شیعه هستم»

اکبری اظهار کرد: برگزاری برنامه «چراغ روشن» از دیگر برنامه های خانه های فرهنگ شهید نواب صفوی و محمدیه است، همچنین بازدید مدارس از کتابخانه محمدیه، عضویت دانش آموزان با ۵۰ درصد تخفیف به مدت ۶ ماه و برپایی نمایشگاه کتاب از جمله برنامه های چراغ روش است که ۲۳ آبان ماه سال جاری در خانه فرهنگ محمدیه برگزار خواهد شد.

وی برگزاری برنامه «یک روز معنوی» به مناسبت اربعین حسینی در ۲۹ آبان، برگزاری مسابقه کتابخوانی «باهم بخوانیم» با هدف ارتقای فرهنگ مطالعه کتابخوانی در ۲۴ آبان و برگزاری مسابقه کتابخوانی «خیمه خورشید» و معرفی تازه های کتاب به مناسبت اربعین حسینی در ۲۵ آبان را از دیگر برنامه های خانه فرهنگ محمدیه و شهید نواب صفوی برشمرد.

اکبری افزود: برگزاری «من بچه شیعه هستم» از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین می باشد که در خانه های فرهنگ محمدیه و شهید نواب صفوی است که در این برنامه زندگی ائمه معصوم به همراه تصویر و نمایش روایت می شود که در ۱۷ آبان برگزار خواهد شد.

مدیر مراکز آموزشی سازمان فرهنگی شهرداری قزوین اظهار کرد:برگزاری نمایشگاه «پاییز رنگ رنگ» ویژه آثار کودکان ۱۸ آبان و برگزاری برنامه «بلند بخوانیم» با موضوع درست کردن کتاب داستان توسط کودکان پیش دبستانی به صورت گروهی و برگزاری نمایشگاهی از نوشته های نوآموزان در ۲۴ آبان از دیگر برنامه های سازمان ذکر کرد که در خانه فرهنگ محمدیه و شهید نواب صفوی برگزار می شود.

اکبری افزود: همچنین مراسم «امام رئوف» با هدف شناسناندن ویژگی های شخصیتی امام سجاد (ع) در پنجم آبان، همایش کلاس های تقویتی و ریاضیات (ویژه مقاطع اول ابتدایی تا ششم) و کارگاه خشت اول با موضوع تربیت فرزند در ۱۲ آبان در خانه فرهنگ محمدیه و شهید نواب صفوی برگزار شد.

وی اضافه کرد:همچنین همایش کلاس های تقویتی و ریاضیات (ویژه مقاطع هفتم تا نهم) امروز در خانه فرهنگ محمدیه و شهید نواب صفوی برگزار می شود.