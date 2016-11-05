پخش سریال «رخصت» از شبکه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «رخصت» با موضوع گسترش فرهنگ عاشورایی در میان جوانان و همچنین حرمت نزول و ربا و عواقب دنیوی و اخروی آن از روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما خواهد رفت.

از نقش آفرینان این سریال می توان به عنایت بخشی ، ثریا قاسمی ، یوسف مرادیان ، نیما شاهرخ شاهی، مجید مشیری، مارال فرجاد ، بابک انصاری ، منوچهر آذر و بیتا خردمند اشاره کرد.

این سریال که از تولیدات گروه فیلم و سریال این شبکه در سال ۹۳ است در ۱۴ قسمت ۵۰ دقیقه ای از فردا همه روزه در ساعت ۱۴:۱۰ پخش خواهد شد.

«رخصت» داستان مهندس جوانی به نام سعید است که به وصیت پدرش تصمیم به برگزاری مراسم عزاداری محرم را دارد که در این راه با مشکلات و موانعی روبرو می شود.

قدرت الله صلح میرزایی کارگردان و احمد دیری تهیه‌کنندگی این سریال را بر عهده دارند.