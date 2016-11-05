حیدریان نه قهر کرده و نه از چیزی ناراحت است

علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره غیبت محمدرضا حیدریان در بازی با دبیری تبریز در لیگ برتر فوتسال و تمرین روز گذشته یاسین پیشرو که باعث ایجاد شائبه قهر و ناراحتی حیدریان شده، گفت: چنین شائبه‌ای صحت ندارد. حیدریان نه از چیزی ناراحت است و نه قهر کرده. او به خاطر شرایط خاص مسائل شخصی خود که خیر است، نتوانست روز سه شنبه با تیم به تبریز برود.

وی افزود: روز چهارشنبه قرار بود حیدریان به همراه من و محمدحسن انصاریفرد به تبریز برویم و ساعت ۱۱ در این شهر باشیم که به بازی برسیم ولی به خاطر بارش برف، پرواز کنسل شد. ما حتی تا ساعت ۱۵ در فرودگاه بودیم که خودمان را به تبریز برسانیم ولی شرایط پرواز فراهم نشد.

مدیرعامل باشگاه یاسین پیشرو در خصوص غیبت حیدریان در تمرین این تیم هم گفت: پیش از این رسم بر برگزاری تمرین در روز جمعه نبود و حیدریان هم یک کار شخصی داشت که نتوانست بیاید! به هر حال اتفاقات رخ داده جوری با هم تلاقی کرده است شائبه ایجاد می‌کند ولی کادر فنی و مجموعه تیم یکدل و متحد کار را جلو می‌برند و مشکلی نیست.

رحمانی با بیان اینکه حیدریان امروز در تمرین یاسین پشرو شرکت می‌کند، درباره احتمال حضورش در بازی این هفته مقابل تاسیسات دریایی هم گفت: آقای حیدریان قطعا در این بازی روی نیمکت می‌نشیند و همانطور که گفتم مشکلی نیست.

وی درباره اینکه گفته می‌شود حیدریان به خاطر دریافت نکردن قرارداد ناراحت است، گفت: ما نسبت به سایر باشگاه‌ها در پرداخت قراردادها جلوتر هستیم و بازیکنان و مربیان طبق تعهدی که در قرارداد داشته‌ایم، پول خود را گرفته‌اند.

مدیرعامل باشگاه یاسین پیشرو در پایان درباره باخت این تیم به دبیری در هفته گذشته گفت: بردن دبیری کاری نداشت! اگر حیدریان روی نیمکت ما حضور داشت قطعا بازی را برده بودیم. سال گذشته هم دبیری را شکست داده بودیم ولی امسال تقدیر جوری رقم خورد که سرمربی ما همراه تیم نباشد و شکست بخوریم.