جزئیات مراسم تشییع و تدفین منصور پورحیدری/ سخنرانی وزیر و بزرگان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری بازیکن، سرمربی و پیشکسوت باشگاه استقلال صبح روز جمعه ۱۴ آبان ماه پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در سن ۷۱ سالگی چشم از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت. قرار است مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم روز یکشنبه برگزار شود.

سید محمد کاظم اولیایی مسئول ستاد بزرگداشت مراسم مرحوم منصور پورحیدری در خصوص جزییات مراسم تشیع و تدفین پیشکسوت فوتبال کشورمان به خبرنگار مهر گفت: آغاز مراسم از ساعت ۹ صبح و در ورزشگاه آزادی خواهد بود و ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه حرکت به سمت آرامگاه ابدی این بزرگمرد در قطعه نام آوران بهشت زهراخواهد بود.

وی در خصوص جزییات برنامه‌هایی که پیش بینی شده اظهار داشت: بعد از آن‌که پیکر مرحوم پورحیدری روی دوش اهالی فوتبال دور ورزشگاه را زد، نماز میت بر پیکر ایشان خوانده می‌شود. سپس مراسم خاص همراه با سخنرانی مسئولین ورزش کشورمان را شاهد خواهیم بود.

مدیرعامل سابق باشگاه استقلال ادامه داد: آقای سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان به همراه مهندس تاج رئیس فدراسیون فوتبال و دکتر آقا محمدی رئیس شورای مرکزی اتحادیه فوتبال از جمله افرادی هستند که قطعا در این مراسم سخرانی خواهند کرد.

وی افزود: همچنین حتما دو تن از پیشکسوتان باشگاه استقلال که با خود پورحیدری همبازی بودند نیز سخنانی را ایراد خواهند داشت. ضمن این که حتما دو تن از شاگردان ایشان در تیم ملی که از بازیکنان بزرگ فوتبال ایران بوده و خودشان نیز از اسطوره های فوتبال ایران هستند در این مراسم سخنرانی می‌کنند. یک نفر از اعضای خانواده ایشان هم قطعا در بین سخرانان خواهند بود.

اولیایی که مسئولیت ستاد بزرگداشت مرحوم پورحیدری را نیز بر عهده دارد در خاتمه نیز گفت: در زمان بیماری منصورخان خیلی‌ها برای او زحمت کشیدند که جا دارد از همه این عزیزان نهایت تشکر را داشته باشیم. از جمله پرسنل زحمتکش و خدوم بیمارستان ایرانمهر و خانواده بزرگوار زنده یاد پورحیدری. همچنین به نیابت از خانواده ایشان از همه دوستان و عزیزانی که در این مدت از اسوه اخلاق مداری در ورزش عیادت کردند نیز نهایت تشکر را دارم.