۸ بوکسور برای عضویت در تیم بوکس بزرگسالان گیلان انتخاب شدند

علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: مسابقات انتخابی تیم رده سنی بزرگسالان بوکس گیلان در روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان ماه برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات به میزبانی شهرستان لاهیجان برگزار شد، افزود: با پایان این مسابقات هشت بوکسور از شهرستان های مختلف به عضویت تیم رده سنی بزرگسالان بوکس گیلان درآمدند.

دبیرهیأت بوکس گیلان با اشاره به حضور ۵۵ ورزشکار از سراسر استان در مسابقات انتخابی گفت: خوشبختانه با تلاش مسئولان و سهمیه بندی شهرستان، استقبال خوبی از این مسابقات از سوی هیئت های بوکس ورزشی شهرستان های استان به عمل آمد و مسابقات از سطح بالایی برخوردار بود.

وی عبید مهدوی در ۵۲ کیلوگرم، محمد کاس پور در ۵۶کیلوگرم، مجتبی حسینی ۶۰کیلوگرم، رضا خوش خلق در۶۴کیلو گرم، فرشاد هاشم زاده در ۶۹ کیلوگرم، مختار دلیلی در ۷۵ کیلوگرم، علیرضا نظیرزاده در ۸۱ کیلوگرم و محمود غلام علیزاده در ۹۱ کیلوگرم را ورزشکاران منتخب این دوره از مسابقات اعلام کرد

علیزاده خاطرنشان کرد: این ورزشکاران به ترتیب از شهرستان های رضوانشهر، انزلی، رشت، فومن تالش، املش به عنوان برندگان اوزان های مختلف برگزیده شدند.

علیزاده در ادامه یادآورشد: ورزشکاران منتخب در قالب تیم رده سنی بزرگسلان بوکس استان گیلان آذر ماه سال جاری در مسابقات کشوری شرکت می کنند.