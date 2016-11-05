به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری گلستان، ابراهیم کریمی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان محوطه باستان‌شناختی خالد نبی شهرستان کلاله در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

وی افزود: محوطه تاریخی خالد نبی با فرم بیضی‌شکل و کشیدگی در جهت شمالی – جنوبی به مساحت ۱۲ هکتار در استان گلستان، شهرستان کلاله، دهستان تمران و روستای گچی سو واقع است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان تصریح کرد: بر اساس شواهد سطحی باستان‌شناختی این محوطه مربوط به قرون اول و میانی دوره اسلامی بوده و یکی از آثار شاخص استان و کشور محسوب می‌شود.

کریمی گفت: محوطه خالد نبی در منطقه‌ای منحصربه‌فرد بر روی تپه‌ماهورهای طبیعی تشکیل و دارای سنگ‌های آهکی افراشته‌ای است که محتمل‌ترین کاربرد آن می‌تواند گورستان باشد.

به گفته وی، با پیگیری‌های انجام‌شده و با توجه به شواهد باستان‌شناختی محوطه خالد نبی در مورخ ۱۲ آبان سال ۹۵ با عنوان محوطه باستان‌شناختی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.