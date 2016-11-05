وجود۹۲باب کتابخانه در زنجان/ سرانه مطالعه زنجانی ها ۹۲ دقیقه است

امیر علی نیک بخش در گفتگو با خبرنگار مهر به سرانه مطالعه در استان زنجان اشاره کردو افزود: سرانه مطالعه در استان زنجان ۹۲ دقیقه است و باید به بحث سرانه مطالعه در استان زنجان توجه جدی شود.

وی اظهار کرد: سرانه مطالعه در سطح کشور۷۵ دقیقه است و زنجان بعد از تهران مقام دوم در بحث سرانه مطالعه کتاب را دارد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان گفت: در راستای توسعه و تعمیق کتابخوانی در استان باید موانع و چالش های موجود در روند توسعه فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در استان مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گیرد.

نیک بخش بر تعمیق و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در جامعه تأکید کرد و افزود: مطبوعات و رسانه‌ها نقش مهم و اساسی در زمینه توسعه فرهنگ مطالعه در جامعه دارند.

وی تاکید کرد: تا سال گذشته ۸۶ باب کتابخانه در استان زنجان وجود داشت که امروز به ۹۲ باب رسیده است و تعداد کتابخانه های خیرساز در استان سال گذشته ۶ باب بود که امروز به هفت باب رسیده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان زیر بنای کتابخانه ها عمومی استان سال گذشته را ۳۱ هزارو ۸۰۰ متر مربع اعلام کرد و افزود: امروز زیربنای کتابخانه های عمومی استان به ۳۴ هزار و ۶۷۷ متر مربع رسیده است.

نیک بخش تصریح کرد: تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های استان یک میلیون و ۱۰۴ هزار جلد بود که امرز به یک میلیون و ۱۳۵ هزار جلد رسیده است.

وی گفت: طی هشت ماهه امسال بیش از دو میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۷۷ نفر به کتابخانه های استان مراجعه کرده اند.

مدیر کل عمومی کتابخانه های عمومی استان زنجان کتابخانه ویژه نابینایان در استان را یک مورد اعلام کرد.

نیک بخش تعداد صندلی در کتابخانه های استان طی سال گذشته را پنج هزار و ۴۹۵ صندلی اعلام کرد و افزود: تعداد این صندلی ها امروز به ۶ هزار و ۴۳۹ صندلی رسیده است.

وی افزود: امانت کتاب از ۳۹۸ هزار جلد به ۵۳۹ هزار و ۶۱۸ جلد کتاب رسیده است و تعداد عضو شده در کتابخانه ای استان از ۶۲هزار عضو به ۶۵ هزار و ۲۰۰ عضو رسیده که بیش از دو درصد افزایش دارد که در مجموع بیش از ۶.۴۲ جمعیت استان زنجان عضو کتابخانه های استان هستند.