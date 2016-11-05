برگزاری مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی (شاخه کرمانشاه) با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی و با حضور معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، اساتید دانشگاه، کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی و دانشجویان کتابداری در محل سالن اجتماعات کتابخانه عمومی امیر کبیر شهرستان کرمانشاه برگزار شد و هیأت مدیره جدید این انجمن انتخاب و معرفی شدند.

در این مراسم حسنی خونسار با اشاره به فعالیت های پربار انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه در گذشته، از رکود انجمن در سال های اخیر گفت و ابراز امیدواری کرد: با حضور فعال کتابداران عزیز، شاهد رشد و بالندگی در فعالیت های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه باشیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی علاقه و نشاط در پیگیری اهداف انجمن را مهم خواند و افزود: برنامه ریزی و پیگیری در تداوم فعالیت های انجمن تأثیر گذار است و آن را از رکود دور می کند.

در ادامه این مراسم دکتر محمود مرادی رئیس پیشین انجمن کتابدرای و اطلاع رسانی (شاخه کرمانشاه) و عضو هیأت علمی دانشگاه رازی ضمن تقدیر از همکاری کتابخانه های عمومی استان در برگزاری این مراسم، اظهار داشت: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه در شروع کار خود شرایط بسیار خوبی داشت و می توان گفت در ایران جایگاه ممتازی کسب کرد، ولی متأسفانه در دو سال اخیر دچار رکود شد.

وی شرکت در فعالیت های انجمن را افتخاری دانست و خاطر نشان کرد: افرادی که به عنوان هیأت مدیره و بازرس انتخاب می شوند باید مشتاقانه در مسیر اهداف انجمن گام بردارند.

مرادی از همایش های گذشته که توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه برگزار شده بود نام برد و تصریح کرد: امیدواریم با حمایت ها و تلاش ادارات کل کتابخانه های عمومی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهاد های فرهنگی و کتابداران فعالیت های انجمن مجددا احیا شود.

فیض اله فروغی دبیر پیشین انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه و از اساتید دانشگاه در ادامه، بررسی دلایل رکود انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه را مهم خواند و ابراز امیدواری کرد: هیأت مدیره بعدی دلایل رکود انجمن را بررسی کند.

وی در ادامه گزارش کلی از ابتدای کار انجمن با تشکیل نخستین مجمع عمومی در آذر ماه ۱۳۸۷ تا وضعیت فعلی آن را ارائه کرد

در ادامه مراسم، انتخابات هیأت مدیره با حضور هیأت رئیسه شامل محسن باقرآبادی، عباس مهربان و پرشنگ صالحی و نیز رسول حاجی پور به عنوان ناظر بر صحت انتخابات برگزار و اعضای هیأت مدیره و بازرسان به شرح ذیل انتخاب شدند.

کاندیداهای هیأت مدیره انجمن:

دکتر محمود مرادی، دکتر امین زارع، دکتر سلیمان شفیعی، فیض اله فروغی، دکتر حمید احمدی، معصومه حسنی خونسار، شیوا یاری، علیرضا رستمی گومه، ایرج بختیاریان.

کاندیداهای بازرسین انجمن:

یزدان بهرامی نیا، جمیل بهجتی، امیر میری

میزان کل آرا ۵۹ رأی بود که اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین آرا به شرح ذیل انتخاب شدند.

دکتر محمود مرادی: ۵۲ رأی/ دکتر امین زارع: ۵۱ رأی/ دکتر سلیمان شفیعی: ۴۳ رأی/ فیض اله فروغی: ۳۹ رأی/ شیوا یاری: ۳۶ رأی/ معصومه حسنی خونسار: ۳۲ رأی/ دکتر حمید احمدی ۳۱ رأی

علیرضا رستمی گومه با ۱۹ رأی و ایرج بختیاریان با ۴ رأی به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند.

همچنین یزدان بهرامی نیا با ۴۵ رأی و امیر میری با ۳۱ رأی به عنوان بازرس و جمیل بهجتی با ۱۹ رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

گفتنی است با اعلام نتایج انتخابات، جلسه مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه به کار خود پایان داد.