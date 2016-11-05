پاسداران امروز بیش از همیشه به زبان و قلم نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی صبح امروز در مراسم یازدهمین دوره کتاب سال سپاه (تجلیل از پاسداران اهل قلم) که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، با بیان اینکه انسان صاحب فکر و اندیشه بر ملائک افضل است، اظهار داشت: قلم، زبان و شمشیر مجاهدان سه عامل گسترش اسلام در سطح جهان بوده است.

وی ادامه داد: پاسداران انقلاب امروز بیش از هر زمان دیگری به زبان و قلم به عنوان یک ابزار برای گسترش منطق نورانی انقلاب اسلامی احساس نیاز می‌کنند؛ امروز شمشیرهای ما بر بصیرت و قدرت تشخیص و تحلیل واقعیت‌ها تکیه دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه پیشرفت علم و فناوری به همان نسبت که زمینه‌ساز دستیابی به حقیقت است، می‌تواند جهل بیافریند، ادامه داد: امروز هدف فضای مجازی، اتمیزه کردن حیات طیبه اسلامی است؛ واقعیت این است که این فضا به همان اندازه که می‌تواند برای تنویر افکار بشر مؤثر باشد، می‌تواند در ایجاد یک فضای تاریک تأثیرگذار باشد.

سردار سلامی با تأکید بر ضرورت پالایش اطلاعات ناب در فضای مجازی گفت: جنگ امروز در عرصه‌ای جریان دارد که تعادل شخصیتی انسان‌ها به هم خورده است؛ فرزندان به ظاهر در خانه هستند اما ذهن آنها در هزاران مایل آن‌طرف‌تر در جهان حضور دارد و پدر و مادرها نقش هتلداران را برای آنها ایفا می‌کنند.

وی تأکید کرد: امروز کسانی می‌توانند در میدان نبرد اندیشه‌ها و باورها موفق باشند که مبانی عمیق و محکمی در اندیشه داشته باشند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یادآوری اینکه جهان را همواره نویسندگان بزرگ تغییر داده‌اند، تصریح کرد: امروز همانطور که در عرصه جهاد سخت دشمن را متوقف کرده‌ایم، باید در عرصه اندیشه و قلم نیز میدانی نو باز کنیم.