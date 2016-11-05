مردمی شدن اطلاعات اقدام ویژه جمهوری اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز و در همایش ملی اطلاعات و مردم اظهارداشت: یکی از کارهایی که ما در کار اطلاعاتی شروع کردیم، مردمی کردن اطلاعات بود.

وی این اقدام را اقدامی مترقی برشمرد و افزود: سازمان های اطلاعاتی با این روش بیگانه بودند و اینکه مردم با اعتقاد، اطلاعات بدهند، کار جدیدی است.

ربیعی ادامه داد: مردمی شدن اطلاعات یک اقدام ویژه ای بود که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: فکر می کنم از دلایل موفقیت ما و اینکه انقلاب با آن همه تهدیدات، سالم بیرون آمد، به دلیل مردمی کردن اطلاعات بود.

وی با بیان اینکه منشاء امنیت، امروز امنیت فرهنگی، اجتماعی، انسانی و زیست محیطی است، گفت: در سالهای آینده بحث نزاع و مسئله زیست محیطی بسیار مهم است.

ربیعی تصریح کرد: امروز با نوعی از تهدیدات مواجهیم که با جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات در حال رشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جنس دیگر رابطه ارتباط با مردم باید در اینجا شکل بگیرد. در وزارت اطلاعات و در خصوص ارتباط آن با مردم باید به تولید کتاب، فیلم، مسائل هنری و علم پرداخته شود و در مقابل نوع جدیدی از تهدیدات که ناامنی ایجاد می کند، بایستد.

وی تصریح کرد: بنده اولین کسی بودم که سریال های فارسی ۱ را تحلیل محتوا کردم و به دانشجویان دادم تا آن را بررسی کنند.

ربیعی در ادامه گفت: امروز با نوعی تهدید امنیتی که متوجه سیستم می شود، مواجه نیستیم و جنس تهدیدات فرهنگی، هنری و زیست محیطی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ۳ مرجع برای امنیت، گفت: امنیت دولت، امنیت فرد و امنیت جامعه سه مرجعی هستند که ما هر سه را توامان خواسته ایم.

وی گفت: رابطه اطلاعات و مردم کمک می کند که اقوام و اقلیت ها دید امنیتی پیدا نکنند و خود آنها درگیر امنیت می شوند. وزارت اطلاعات همواره در این عرصه پیشتاز بوده است و اقوام و قومیت ها قوام دهنده هستند.

ربیعی ادامه داد: اطلاعات جایی است برای شنیدن صدای همه. جامعه ای که در آن صدا شنیده نشود، جامعه ناامنی است. توسعه اطلاعاتی به معنای کنترل تک تک افراد نیست، بلکه به معنای درگیر کردن افراد در ایجاد اطلاعات است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مسئله طلاق ادامه داد: امروز دیگر رابطه بیکاری و طلاق و فقر و طلاق رابطه اول نیست. بلکه احساس خیانت و بلد نبودن رابطه جنسی، رابطه اول است.

وی در پایان با اشاره به سه نوع امنیت گفت: امروز نیاز به امنیت روانی، اجتماعی و اخلاقی داریم. خیلی ها شفافیت را با بی آبرو کردن آدم ها اشتباه گرفته اند.