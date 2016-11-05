انتقاد وزیر علوم از عدم پرداخت بودجه پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۲۹۹ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

فرهادی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» در دیدار اخیر ایشان با نخبگان گفت: به رغم تأکیدات معظم له، تاکنون بودجه پژوهشی لازم پرداخت نشده است.

وزیر علوم ادامه داد: حفظ و افزایش شتاب رشد علمی کشور ارتباط مستقیمی با تأمین اعتبارات مورد نیاز دارد.

وی با اشاره به آمار ارائه شده در مورد شتاب علمی کشور گفت: هر چند جایگاه علمی کشور در جهان خوشبختانه مطلوب است، اما همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» فرمودند نگران کاهش این شتاب هستیم.