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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

در شورای عالی انقلاب فرهنگی مظرح شد:

انتقاد وزیر علوم از عدم پرداخت بودجه پژوهش

انتقاد وزیر علوم از عدم پرداخت بودجه پژوهش

وزیر علوم با اشاره به به سخنان رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» در دیدار اخیر ایشان با نخبگان گفت: به رغم تأکیدات معظم له، تاکنون بودجه پژوهشی لازم پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۲۹۹ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

فرهادی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» در دیدار اخیر ایشان با نخبگان گفت: به رغم تأکیدات معظم له، تاکنون بودجه پژوهشی لازم پرداخت نشده است.

وزیر علوم ادامه داد: حفظ و افزایش شتاب رشد علمی کشور ارتباط مستقیمی با تأمین اعتبارات مورد نیاز دارد.

وی با اشاره به آمار ارائه شده در مورد شتاب علمی کشور گفت: هر چند جایگاه علمی کشور در جهان خوشبختانه مطلوب است، اما همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی»  فرمودند نگران کاهش این شتاب هستیم.

کد مطلب 3815542
زهرا سیفی

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