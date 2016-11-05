تقویت جبهه فرهنگی باعث سرزندگی جامعه می شود

حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن روز فرهنگ عمومی، به اهمیت فرهنگ در جامعه تاکید و اظهار کرد: فرهنگ عمومی فرهنگ همه اقوام، اقشار، طبقات، اصناف و مردم جامعه است و یک کشور نمی‌تواند با یک آداب‌ورسوم خاص زندگی کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان بابیان اینکه در کشور آداب‌ورسوم متفاوتی داریم، گفت: داشتن آداب‌ورسومی که مغایر با دین نیست ایرادی ندارد، ما یک جامعه با اقوام و مذاهب مختلف هستیم و فرهنگ‌های متفاوتی داریم اما همه زیر چتر اسلام، پیامبر اکرم (ص) و ائمه هستیم و همه بر اساس این اصول همزیستی و همدلی را معنا کرده و عمل می‌کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بابیان اینکه فرهنگ حیات جامعه، حیات بشریت و عامل نجات بشریت خواهد بود، گفت: جامعه بدون فرهنگ مرده است و جامعه‌ای زنده است که دارای فرهنگ غنی، تکامل‌یافته، انسان‌ساز و آینده‌نگر باشد.

حجت‌الاسلام ولی نژاد افزود: جامعه اسلامی بافرهنگش بالنده، پیروز و سرزنده است و روبه‌جلو حرکت می‌کند.

وی تصریح کرد: همه طبقات جامعه در فرهنگ عمومی سهم دارند و می‌توانند از آن بهره ببرند چراکه فرهنگ عمومی حافظ منافع تمامی اقشار جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: ما در فرهنگ عمومی به‌عنوان ستاد مشترک باید مواظبت کنیم و آن چیزی که به حیثیت مردم لطمه میزند را از جامعه حذف کنیم؛ همچنین از عزتمندی و بالندگی مردم حمایت کنیم و به جامعه کمک کنیم که دچار فرهنگ غرب‌زدگی نشوند.

وی بابیان اینکه همه ما باید سربازان هوشیار جبهه فرهنگی باشیم، گفت: همه ما باید مراقب نفوذ فرهنگ بیگانه را بگیریم چراکه ما دارای فرهنگ غنی و تکامل‌یافته هستیم.