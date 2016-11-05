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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مثل پورحیدری دیگر نخواهد آمد/ استقلال نه فوتبال ایران یتیم شد

مثل پورحیدری دیگر نخواهد آمد/ استقلال نه فوتبال ایران یتیم شد

پیشکشوست تیم فوتبال استقلال معتقد است که نظیر منصور پورحیدری دیگر در فوتبال ایران نخواهد آمد.

رضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص درگذشت زنده یاد منصور پورحیدری اظهار داشت: به منصورخان لقب پدر استقلال را داده بودند. ولی من می‌خواهم بگویم که منصورخان فقط پدر استقلال نبود. بلکه پدر فوتبال ایران بود. به اعتقاد من با درگذشت منصور پورحیدری، فوتبال ایران یتیم شد نه فقط استقلال.

مدافع پیشین استقلال ادامه داد: اگر امروز استقلالی‌ها  افتخار می‌کنند تیمی دارند، تیم‌شان افتخاراتی دارد و به آن می‌بالند، همه این‌ها را باید مدیون منصور پورحیدری بدانند. به اعتقاد من در استقلال هیچ کس از منصور پورحیدری جلوتر نبوده و نیست و ضایعه درگذشت وی برای خانواده استقلال قابل جبران نخواهد بود.

کد مطلب 3815549

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