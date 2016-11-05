پرداخت مطالبات فرهنگیان تا ۱۵ آذر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فاضل در گردهمایی کارشناسان آموزش و پرورش امور بانوان در جمع خبرنگاران درباره پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال ۹۴ گفت: با مصوبه اخیر دولت قرار شد مطالبات فرهنگیان از جمله پاداش بازنشستگان ۹۴ و بخشی مطالبات دیگر همچون حقوق حق التدریس ها پرداخت شود.

وی افزود:تا ۱۵ آذر ماه مطالبات پرداخت می شود.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش درباره سرانه مدارس نیز بیان کرد: در ابتدای سال تحصیلی جاری بخشی از سرانه پرداخت شده که در استان های محروم این پرداخت ها بیشتر بوده است که بخشی از آن نیز پرداخت می شود.

وی درباره برگزاری آزمون مجدد برای افرادی که در این آزمون موفق نشده اند، گفت: این افراد در مرحله بررسی مجدد هستند و در تلاشیم تا برای سال تحصیلی آینده مشکلشان حل شود چراکه باید ویژگی های لازم را کسب می کردند و آمادگی لازم را برای حضور در مدرسه بیابند.