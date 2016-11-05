انتقاد از بی توجهی مسئولان به همایش دوچرخه سواری بناب

به گزارش خبرنگار مهر، هیجدهمین همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب امسال در حالی با استقبال بی نظیر و پرشور مردم شهرستان بناب و در چهار کیلومتر از ابتدای خیابان لاله تا پارک فدک بناب با دوچرخه برگزار شد که عدم حضور مسئولان استانی و کشوری در این همایش قابل تأمل بود.

هر چند سال های گذشته شاهد حضور معاون وزیر در همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب بودیم اما متأسفانه در همایش امسال حضور مسئولان وزارتی به سطح معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تنزل یافته بود و این در حالی است که استقبال ۲۰ هزار نفری مردم از همایش نسبت به سال های گذشته بیشتر بود.

انتقاد فرماندار بناب از بی توجهی مسئولان نسبت به همایش دوچرخه سواری

فرماندار بناب در حاشیه برگزاری این همایش گفت: با وجود محدودیت های مالی همایش تعطیل شده دوچرخه سواری بناب را از سال ۹۳ مجدداً برقرار کردیم و قول می دهیم نسبت به ثبت همایش دوچرخه سواری بناب در فهرست آثار ملی بنام این شهرستان اقدام کنیم.

ولی الله فرج الله در جمع دوچرخه سواران این شهرستان با تأکید بر گسترش و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در بناب گفت: اگر می خواهیم مشکل ترافیک شهرها و عدم تحرک که ریشه بسیاری از بیماری هاست، حل شود و یا اگر می خواهیم آلودگی شهرها کاهش یابد، باید در جهت ترویج فرهنگ دوچرخه سواری قدم برداریم.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب همچنین با بیان اینکه دوچرخه در کشور مظلوم واقع شده است؛ تصریح کرد: زیرساخت های استفاده از دوچرخه باید در کشور تقویت شوند که متأسفانه این زیرساخت ها وجود ندارند.

فرج اللهی با انتقاد از عدم حمایت مسئولان استانی و کشوری از موضوع استفاده و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در کشور افزود: مسئولان استانی و کشوری حمایت های لازم را از این موضوع نکرده اند و این جای تأسف دارد.

وی سپس با اشاره به شاخصه های مهم شهرستان بناب خاطرنشان کرد: بناب در بخش صادرات، کار و تلاش، صنعت، شهر دانشگاهی، شهر تولید، شهر فرهنگ، شهر دینداری و شهر کباب ایران بوده و رتبه های اول را داراست.

فرماندار بناب افزود: از آنجایی که بناب با دوچرخه عجین است و وجود ۷۰ هزار دستگاه دوچرخه در بناب در کنار سایر ظرفیت ها و پتانسیل ها در بحث دوچرخه نیز رتبه اول استان و کشور را داراست.

فرج اللهی تأکید کرد: ثبت ملی همایش دوچرخه سواری بناب نیز در دستور کار مسئولان شهرستان بوده و فعالیت هایی را از مدت ها پیش آغاز کرده ایم و این نوید را به همشهریان می دهیم که می خواهیم این همایش را بنام بناب به ثبت برسانیم.

ثبت ملی همایش دوچرخه سواری بناب باید یک مطالبه عمومی باشد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب نیز در این همایش ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری هیجدهمین همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب از همکاری فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر، اورژانس، نیروهای انتظامی، پلیس راه، راهنمایی و رانندگی و سایر ادارات، مدیران واحدهای تولیدی در برگزاری این همایش تقدیر کرد و افزود: بناب شهر دوچرخه ایران است و هیچ شهری نمی تواند این عنوان را از بنابی ها بگیرد.

سید مجید یزدانی با تاکید بر لزوم تلاش همگانی برای مطالبه ثبت ملی همایش دوچرخه سواری بناب از مسئولان تأکید کرد: اگر مسئولان شهرستان و مردم تلاشگر بناب در این زمینه کمی تعلل کنند، دوچرخه بناب بنام شهرهای دیگری به ثبت خواهد رسید.

رئیس اداره ورزش و جوانان بناب در پایان گفت: از مسئولان استان و شهرستان به ویژه نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مسئولان میراث فرهنگی انتظار دارم در جهت ثبت همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب اهتمام نمایند.

گفتنی است شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و به دلیل وجود حداقل یک دستگاه دوچرخه در هر خانه ای از این شهرستان و استفاده روزمره مردم از این وسیله کم هزینه و بدون آلودگی صوتی و هوا به شهر دوچرخه ایران مشهور است.