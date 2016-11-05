برپایی هشتمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت در خوزستان

رحیم جلیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه به عنوان محلی برای توانمندی های اقتصادی می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصاد خوزستان همچنین ایجاد فضای کسب و کار ایفا کند، حضور کارگزاران نمایشگاهی در استان زمینه را برای افزایش درآمد، استفاده از خدمات اقامتی و رونق مراکز اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: شرکت نمایشگاه بین المللی خوزستان سالانه و به طور میانگین ۴۰ عنوان نمایشگاه برگزار می کند که با احتساب حداقل ۱۰۰ غرفه در هر نمایشگاه، هر ساله شاهد حضور بیش از یک میلیون نفر از کارگزاران نمایشگاهی هستیم که در سال جاری برنامه های متعددی تدوین شد تا بر مبنای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری، مسیر پویایی نمایشگاه خوزستان ادامه یابد .

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی خوزستان تصریح کرد: از شاخص ترین نمایشگاه هایی که در سطح خوزستان برگزار می شود می توان به نمایشگاه توانمندی های تولیدی صنعتی خدمات فنی و مهندسی خوزستان، نمایشگاه صنایع دستی، گردشگری و اقوام ایرانی، نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، نمایشگاه ماشین آلات، یراق آلات، چوب و MDF نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان، نمایشگاه کتاب ایران در خوزستان، نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خوزستان، نمایشگاه صنعت ساختمان، نمایشگاه مبلمان تخصصی، نمایشگاه خودرو و نمایشگاه سیستم های حفاظتی اشاره کرد.

جلیلی گفت: انجام نمایشگاه خارجی در سایت نمایشگاه بین المللی استان خوزستان که برای اولین بار برگزار شد تحت عنوان «بازرگانی عمومی» بوده و شرکت کنندگانی از کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی به تعداد ۱۲ کشور حضور پیدا کردند.

وی بیان کرد: تمام تلاش مجموعه ستادی نمایشگاه بر این بوده که نمایشگاه را آن طور که زیبنده مردم خوزستان است مطرح کنند، این تلاش بی وقفه نیز باعث شد که نمایشگاه بین المللی خوزستان عضو انجمن نمایشگاه های جهانی UFI و عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران ـ فرانسه بوده است.

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی خوزستان عنوان کرد: تعداد تقاضای شرکت های فعال در عرصه ساخت قطعات و تجهیزات داخلی صنعت نفت برای حضور در نمایشگاه امسال افزایش قابل توجهی داشته و همین امر مسئولان نمایشگاه را بر آن داشت تا فضای نمایشگاهی را افزایش دهند، این نمایشگاه که از ۱۷ تا ۲۰ آبان ماه جاری در محل نمایشگاه دائمی بین المللی خوزستان در اهواز برگزار خواهد شد با تمهیدات به کار گرفته شده فضای نمایشگاه به ۱۳ هزار مترمربع افزایش یافته است.

وی، شمار شرکت های حاضر در هشتمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات داخلی صنعت نفت استان را ۲۶۰ واحد شرکت کننده عنوان کرد و افزود: جانمایی نهایی نمایشگاه روی سایت نمایشگاه قرار خواهد گرفت که در این رویداد نمایشگاهی، خوزستان با ۴۶ واحد شرکت کننده که یک سالن را برای انجمن سازندگان قطعات داخلی صنعت نفت خوزستان اختصاص داده شده و دیگر استان های صنعتی از جمله تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمانشاه، همدان، یزد، البرز و مرکزی حضور فعال خواهند داشت.

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی خوزستان در پایان بیان کرد: با توجه به این که نمایشگاه داخلی است و غرفه هایی را نمی توانیم از کشورهای خارجی داشته باشیم از فعالان خارجی در این حوزه از کشورهای عراق، آلمان، کره جنوبی، چین و امارات دعوت به عمل آمده که با استقبال مواجه شده است.