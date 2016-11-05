رونمایی از فیلم تئاتر «بیوه های غمگین سالار جنگ» در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از فیلم تئاتر «بیوه های غمگین سالار جنگ» به نویسندگی محمد امیر یاراحمدی و کارگردانی شهاب الدین حسین پور شامگاه ۱۴ آبان ماه با حضور هنرمندان این اثر نمایشی، در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

شهاب الدین حسین پور کارگردان نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» در ابتدای این مراسم که پیش از اجرای دوم نمایش «طپانچه خانم» در سالن انتظار تالار چهارسو برگزار شد، توضیح داد: نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» از جمله آثار نمایشی است که طی ۴ سال گذشته در تالار چهارسوی تئاتر شهر، تماشاخانه ایرانشهر و تعدادی از شهرهای کشور روی صحنه رفت و خوشبختانه با استقبال قابل توجه مخاطبان روبه رو شد. این استقبال به حدی بود که ما را بر آن داشت تا با حمایت دوستان این اثر نمایشی را در قالب یک فیلم تئاتر به مخاطبان عرضه کنیم. به هر حال امشب بسیار مفتخرم که در کنار برخی از بازیگران نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» شاهد رونمایی از این فیلم تئاتر هستیم.

شیرین بینا یکی از بازیگران نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» هم در این برنامه گفت: باعث افتخار است که در کار قبلی شهاب الدین حسین پور در خدمت استاد محمد امیر یاراحمدی و شهاب حسین پور بودم. امشب جای خانم گلاب آدینه بسیار خالی است که به دلیل حضور در فیلمبرداری نتوانست کنار ما حضور داشته باشد. به هر حال حضور در نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» برای من بسیار لذت بخش بود که هر روز اجرای در تهران و شهرستان برایم خاطره ساز شد. من امیدوارم عزیزانی که نمایش را ندیدند از دیدن این فیلم تئاتر لذت ببرند.

مونا فرجاد هم در ادامه صحبتهای عوامل اجرایی نمایش توضیح داد: خیلی خوشحالم در نمایشی حضور داشتم که هم هنرمندان ارزشمند، هم گریم زیبا و هم طراحی فوق العاده ای در صحنه و لباس داشت. من بر این باورم حضور در نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» برایم خاطره ای تکرار نشدنی بود که هیچ گاه آن را فراموش نخواهم کرد.

محمد امیر یاراحمدی نویسنده نمایشنامه «بیوه های غمگین سالار جنگ» هم در پایان این مراسم تاکید کرد: ما نویسنده ها در خیلی از موارد، بسیاری از رویاها و آرزوهایمان را با خود می بریم. اما نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» و «طپانچه خانم» دو نمایشی هستند که نود درصد از خواسته های من به عنوان نویسنده توسط کارگردان و گروه اجرایی برآورده شده است. این دو گروه اجرایی جهان دو نمایشنامه را درک کرده اند که این موضوع نشات گرفته از ذوق هنری و همراهی آنها با نمایشنامه نویس بوده است . به هر حال بسیار خوشحالم که نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» در حافظه ها باقی مانده است.

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