کاهش ۱۳ درصدی سرقت و ۲۰ درصدی قتل در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ساجدی نیا گفت: مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ ضمن حفظ آمادگی و تلاش شبانه روزی، رسالت تکریم شهروندان را سرلوحه امور خود قرار داده و این مرکز برای افزایش سرعت عمل پلیس، جلب رضایت شهروندان و ارتباط پایدار بین پلیس و جامعه ایجاد شده است.

ساجدی نیا در ادامه در تشریح عملکرد هفت ماهه مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گفت: از آنجایی که در بروز حوادث اجتماعی و یا جرایم در مواقع حساس و ضروری، راحت ترین راه دسترسی عموم شهروندان به پلیس، تلفن ۱۱۰ است شهروندان تهرانی در هفت ماهه نخست امسال ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۹۴۳ مرتبه زنگ ۱۱۰ پایتخت را به صدا درآورده اند که از این تعداد ۲ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۹۴۸ مورد منجر به حضور ماموران سر صحنه و انجام عملیات شده و محدوده خدمت‌رسانی و فعالیت را برای ماموران پلیس در عرصه نظم و امنیت فراهم کرده است.

وی در ادامه با اشاره به حجم بالای تماس های مردمی با تلفن ۱۱۰ این مهم را نشانه افزایش اعتماد عمومی به عملکرد مجموعه پلیس برشمرد و افزود: پلیس پایتخت این اعتماد را قدر نهاده و تمامی توان خود را در مسیر جلب رضای خدا و افزایش رضایتمندی شهروندان به کار خواهد بست.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طبق آمار زمان حضور ماموران در اغلب ماموریت های ۱۱۰ زیر ۷ دقیقه صورت گرفته است گفت: از کل تماس های برقرار شده یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۹۹۲ تماس منجر به راهنمایی و دریافت اطلاعات شهروندان از پلیس شده که این موضوع نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

ساجدی نیا با اعلام اینکه تعامل خوب و سازنده شهروندان با مجموعه پلیس پایتخت باعث کاهش وقوع جرایم در سطح کلان شهر تهران می شود، افزود: مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ جامع ترین سیستم پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه پلیس است. سامانه ۱۱۰ اثرات ارزشمندی در زمینه پیشگیری از ناهنجاری ها و مقابله با جرایم از طریق حضور سریع پلیس در صحنه داشته است.

وی گفت: با تماس های برقرار شده با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تجزیه و تحلیل تماس های شهروندان حکایت از آن دارد که در هفت ماهه نخست امسال انواع سرقت ۱۳ درصد، قتل ۲۰ درصد و قاچاق ۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خاتمه با اشاره به اینکه ۱۱۰ در طول شبانه روز همراه مردم بوده و پل ارتباطی شهروندان با نیروی انتظامی است، از شهروندان به خصوص خانواده های تهرانی درخواست کرد هرگونه موارد مشکوک و ضروری از جمله مزاحمت ها، نزاع و درگیری شدید دسته جمعی، شرارت، تصادف و وقایع و اتفاقات مهم را به این مرکز اعلام کنند تا پلیس در کمترین زمان ممکن ضمن حضور به موقع در محل حادثه بتواند اقدام قانونی متناسب با آن موضوع را انجام دهند.