آثار برتر پاسداران اهل قلم مورد تجلیل قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم یازدهمین دوره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم، با اهدای تندیس جشنواره و لوح سپاس با حضور سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه از ۳۵ اثر علمی، پژوهشی، ادبی و هنری از سراسر کشور تجلیل شد.

در این دوره از انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم، ۶۶۴ اثر از ۴۱۲ پاسدار در سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در نهایت از میان ۳۵۹ اثر راه یافته به مرحله نهایی، ۳۵ اثر به عنوان آثار برگزیده شناخته شدند.

آثار دارای رتبه اول در گروه‌های مختلف در این دوره از کتاب سال سپاه به این شرح است؛

در گروه داستان و رمان کتاب «خنده‌زار» اثر محمد محمودی نورآبادی، در گروه تاریخ تحلیلی کتاب «تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق» اثر حسین علایی، در گروه خاطره کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» اثر حمید حسام، در گروه شعر کتاب «غزل مقتل» اثر ایوب پرندآور، در گروه جنگ نرم کتاب «موج چهارم جنگ نرم» اثر سیامک باقری، در گروه تبلیغات دفاعی کتاب «راهبردهای فرهنگی» اثر عبدالله مبینی، در گروه سیاسی کتاب «ردپای پیدا و پنهان داعش» از مرکز فرهنگی باقرالعلوم سپاه، در گروه پزشکی «راهنمای جامع گردشگری سلامت» اثر مشترک مرتضی ایزدی و محمدجواد حسین‌پور، در گروه فنی و مهندسی کتاب «دینامیک» اثر سعید محجوب مقدس و در گروه مدیریت جهادی کتاب «توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام» اثر امیر حمزه محرابی به عنوان آثار برتر شناخته شدند.

همچنین هیأت داوران در گروه «اقتصاد مقاومتی» هیچ اثری را حائز رتبه‌های اول تا سوم ندانست.