عبور ارزش کل معاملات بورس انرژی از مرز ۷۰هزار میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، در جریان معاملات آخرین روز هفته گذشته بورس انرژی ایران، در بازار فیزیکی، کالاهای نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی و نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت اصفهان و مشهد به مقصد افغانستان در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران مورد عرضه قرار گرفتند؛ که کل معاملات صورت گرفته در این عرضه‌ها و عرضه‌های مازاد معادل ۲۰ هزار تن به ارزشی بیش از ۳۴۶ میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال بود.

از نکات قابل توجه معاملات بازار فیزیکی می‌توان به معامله ۲۰ هزار تن نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به مقصد افغانستان در رینگ بین‌الملل اشاره نمود. در روز این روز معاملاتی همچنین بازار برق بورس انرژی ایران نیز، شاهد معامله ۲ هزار و ۹۴۰ قرارداد معادل ۴۷ هزار و ۶۰۰ مگاوات ساعت به ارزشی بیش از ۱۷ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال بود.

در آغاز جلسه معاملاتی روز چهارشنبه، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۲ آذر ماه ۹۵ گشایش یافتند و در پایان این جلسه معاملاتی نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۶ آبان ۹۵، ۱۷ آبان ۹۵ و ۱۸ آبان ۹۵ متوقف شده و فرآیند تحویل آن‌ها آغاز شد.

در آخرین روز معاملات هفته در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در کلیه نمادهای فعال، بیش از ۴۰۳ قرارداد با ارزش بیش از ۸۹۶ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت؛ در جلسه معاملاتی امروز (شنبه ۱۵ آبان ماه ۹۵)، حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، گاز مایع خام پالایش گاز ایلام، نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت تبریز و اصفهان به مقاصد عراق و ترکیه در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهند شد.

امروز، افزون بر معاملات مستمر در بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه، کالاهای آیزوفید، آیزوریسایکل و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، متانول پتروشیمی زاگرس، گاز پروپان صنعتی، گاز بوتان صنعتی و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی عرضه می شوند.