امضای تفاهم نامه چهارجانبه همکاری بین المللی برای احیای ربع رشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، به موجب این تفاهم نامه چهار جانبه که به امضای صادق نجفی شهردار تبریز، مرتضی آبدار مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجانشرقی، مسعود باقرزاده کثیری رئیس دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و ژودیت تومالفسکی مدیرکل موسسه باستانشناسی آلمان رسید، پژوهشهای باستانشناختی، مرمتی و حفاظتی ربع رشیدی تبریز وارد مراحل عملیاتی میشود.
هدف از امضای این تفاهمنامه، تحقق عملی همکاریهای علمی و فنی برای کاوشهای باستانشناسی و پژوهشهای باستانشناختی، باستانسنجی و مطالعات حفاظتی، مرمتی معماری، گردشگری و موزهداری مرتبط با محوطه باستانی ربعرشیدی تبریز و همچنین آمادهسازی زمینههای علمی و فنی لازم برای ثبت این مجموعه تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو عنوان شده است.
به موجب این تفاهمنامه موسسه باستانشناسی آلمان نسبت به تشکیل و اعزام هیات باستانشناسی به همراه تجهیزات فنی و مواد و مصالح لازم جهت نقشهبرداری لیزر اسکن سه بعدی، نقشهبرداری سطحالارضی ژئوفیزیک، ژئوماتیک، نقشهبرداری هوایی به تبریز اقدام می کند.
تامین زیرساختهای فنی و حمایتهای مادی و معنوی این پروژه حساس و ارزشمند، توسط شهرداری تبریز انجام خواهد شد و دانشگاه هنر اسلامی تبریز نیز در زمینه کاوشهای باستانشناسی، باستان سنجی، سالیابی با روشهای شیمیایی و گاهشناسی درختی، مرمت و حفاظت، ترسیم نقشههای معماری، ساخت ماکت و مدل و طراحی پلان گردشگری با هیات آلمانی همکاری خواهد داشت.
همچنین ستاد مرکزی و دفتر مهندسی و مدیریت پروژۀ بزرگ ربع رشیدی (رشیدیه) تبریز در دانشگاه هنر اسلامی تبریز مستقر خواهد شد و ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان آذربایجانشرقی نسبت به ارایه فضا، تأمین و تدارک و مدیریت نیروی کارگری و خدماتی و مصالح و ملزومات کارگاهی و خدمات رفاهی استقرار هیات آلمانی اقدام میکند.
برگزاری دورههای مشترک برای ارتقای سطحی علمی مهارتهای باستانشناسی در تبریز از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
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