لزوم ارتقای سطح کیفی مقالات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۵۳ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه گزارش «رتبه بندی دانشگاه های فنی و مهندسی کشور» از نظر کیفی و مقایسه آن با چند دانشگاه در سایر کشورها ارائه و مقالات پژوهشی در حوزه فنی ومهندسی بر اساس رتبه بندی لایدن در سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این گزارش با اشاره به این موضوع که رتبه بندی لایدن مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که در بخش مرکزی پایگاه"web of science" درج شده اند، این موضوع نیز مورد تأکید قرار گرفت که مبنای مقایسه در این رتبه بندی تعداد کل مقالات (P) و تعداد مقالاتی که در یک دوره زمانی معین و در یک حوزه علمی در یک درصد بیشترین ارجاعات قرار گرفته اندtop% P ۱) ) به نسبت مقالاتی است که بیشترین ارجاعات را داشته اند.

در ادامه این گزارش وضعیت کیفیت مقالات پژوهشی کشور در بازه های زمانی (۱۳۸۵-۱۳۸۸) و (۱۳۹۰-۱۳۹۳) نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که از جمع بندی این آمارها این نتیجه به دست آمد که بیشتر توجه دانشگاه ها در دوره مذکور به افزایش تعداد مقالات معطوف بوده تا بهبود کیفیت مقالات.

در ادامه دانشگاه های صنعتی کشور در بازه‌های زمانی ذکر شده و براساس مقالاتی که در ۱۰ درصد بیشترین ارجاعات قرار داشته اند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

همچنین در پایان این گزارش و با توجه به آمارهای ارائه شده لزوم افزایش تولید مقالات دارای کیفیت در کشورمان نسبت به سایر کشورها از جمله عربستان و مالزی مورد تاکید قرار گرفت.

پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که می توان به استقرار نظام یکپارچه و مدون ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها به منظور ارتقاء جایگاه دانشگاه در کشور، شکل گیری کار گروه های تخصصی به منظور بررسی و تحلیل روند افزایش و کاهش کمی و کیفی مقالات و بازنگری سیاست های راهبردی حوزه پژوهش اشاره کرد.

از دیگر نظرات و پیشنهادهای اعضای کمیسیون می توان به، ایجاد فضای رقابت علمی و معنی دار در دانشگاه ها با استفاده از سازوکارهای تشویقی، در نظر گرفتن شاخص های علم و فناوری در نظام نوآوری برای رتبه بندی دانشگاه ها و سیاستگذاری هدفمند به منظور تأثیر تولید مقالات علمی کشور در تولید ناخالص ملی اشاره کرد.