توسعه بخش کشاورزی نیاز ضروری توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناطق معین الدین صبح شنبه در دیدار با ودود ایرانیان مدیرکل جدید غله استان قزوین با بیان اینکه توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری توسعه اقتصادی است، اظهار کرد: تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفایی و رشد توسعه نخواهند رسید.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: تعاونی های روستایی اولین و فراگیر ترین تشکل اقتصادی در روستاها هستند به طوری که نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت کشاورزان دارند.

وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین اهدافی که در شرکت‌های تعاونی روستایی دنبال می‌شود تمرکز سرمایه‌های خرد و ارائه خدمات کشاورزی و تولید و خرید تضمینی محصول است.

معین الدین خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی استان قزوین برای دستیابی هرچه بهتر به توسعه پایدار در بخش کشاورزی و دامی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند.

ایرانیان هم در این دیدار خواستار تعامل و همکاری بیشتر در راستای رسیدن به اهداف و همچنین ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی شد.

ایرانیان پیش از این به عنوان جانشین مدیرکل غله استان اردبیل، مدیر طرح های عمرانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ کشور فعالیت کرده است.