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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

عضو جمعیت پزشکان بدون مرز مازندران:

اقلام دارویی و پزشکی برای خدمات دهی به زائران اربعین فراهم است

اقلام دارویی و پزشکی برای خدمات دهی به زائران اربعین فراهم است

کربلا - عضو جمعیت پزشکان بدون مرز مازندران گفت: اقلام و تجهیزات دارویی و پزشکی برای خدمات رسانی به زائران استان در کربلای معلی فراهم شده است.

دکتر حسن قدم پور در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر در کربلای معلی با بیان اینکه حدود هفت پزشک در موکب مازندران در کربلای معلی مستقر می شوند اظهار داشت: اقلام و تجهیزات دارویی و پزشکی برای خدمات رسانی به زائران استان در کربلا فراهم شده و مشکلی نداریم.

وی اظهار داشت: تجهیزات و اقلام دارویی نظیر پماد، دارو، سرم، تزریقات و غیره برای خدمات دهی به زائران اربعین فراهم شده و پزشکان عمومی نیز در موکب حضور دارند.

وی اظهار داشت: گروه پزشکان مازندران مستقر در موکب آماده خدمات رسانی به زائران اربعین هستند و مسافران می توانند با مراجعه به چادرهای درمانی و ایستگاه های صلواتی از خدمات استفاده کنند.

قدم پور یادآور شد: گروه پزشکان بدون مرز تاکنون در حوادث مختلف نظیر سیل، زلزله و غیره خدمات رسانی کرده اند و آماده اعزام به مناطق مختلف کشور، کربلا، سوریه و نجف برای خدمات دهی به زائران را داریم.

عضو جمعیت پزشکان بدون مرز مازندران به مسافران و زائران اربعین توصیه کرد تا بهداشت فردی و محیطی را در سفر پیاده روی اربعین رعایت کنند.

طبق اعلام ستاد اربعین، تاکنون ۳۳ هزار مازندرانی برای پیاده روی اربعین ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 3815576

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