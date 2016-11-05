گفتگو با حدادعادل در مورد آسیب های رسانه و فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه نماینده به مناسبت سالگرد تاسیس، چهل و ششمین شماره خود را با گفتگویی مفصل با غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر انقلاب منتشر کرد.

هفته نامه «نماینده» در تازه‌ترین شماره خود گفتگویی تفصیلی با مشاور عالی رهبر انقلاب دربارۀ آسیب‌های حوزۀ رسانه و فضای مجازی بمناسبت «نمایشگاه مطبوعات» داشته است.

در این شماره از «نماینده» اهالی فرهنگ و سیاست عملکرد یک ساله «هفته نامه نماینده» را بررسی کردند. افرادی همچون: آیت الله حسینی بوشهری، مهدی چمران، احمد توکلی، پرویز سروری، محمدمهدی زاهدی، محمدرضا پورابراهیمی، احمد امیرآبادی، محمدنبی حبیبی، حمیدرضا فولادگر، لطف الله فروزنده، محمدحسین فرهنگی و سیدمحمد حسینی به نقد و بررسی عملکرد این هفته نامه طی یک سال فعالیت رسانه ای اش پرداخته اند.

سرمقاله هر شماره از هفته نامه «نماینده» به قلم یکی از فعالان عرصه رسانه ای کشور به رشته تحریر درمی آید؛ این هفته نیز «امیرابراهیم رسولی» مدیرمسئول هفته نامه یادداشتی باعنوان «۳ رای اعتماد و توهم فراکسیون اقلیت» نگاشته است.

«حجت الاسلام احمد سالک» چهره ایست که در چهل و ششمین شماره هفته نامه «نماینده» در قابی متفاوت قرار گرفت.

همچنین یادداشت‌ها و گفتگوهایی از:

اسدالله عباسی؛ نماینه رودسر و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم

محمدابراهیم رضایی؛ نماینده خمین و نایب رئیس کمیسیون شوراها

همایون یوسفی؛ نماینده اهواز و عضو کمیسیون بهداشت

سیدهادی بهادری؛ نماینده ارومیه

قلی الله قلی زاده؛ نماینده کلیبر

همراه با درِگوشی‌هایی از اخبار پشت پرده، از دیگر خواندنی‌های چهل و ششمین شماره هفته‌نامه «نماینده» بشمار می‌رود.