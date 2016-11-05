آغاز «هیچ در هیچ» سیاوش طهمورث / «توهم» در پلاتو اجرا شروع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تالار اصلی نمایش «سردار» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی مرند و بازی هدایت هاشمی، نسیم ادبی، کمند امیر سلیمانی، احمد کاوری، نداکوهی، سید علی صالحی، فریدون محرابی، حسین پاکدل، ناهید مسلمی، میرطاهر مظلومی ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۱۰۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۵ هزار تومان به صحنه می رود.

جلسه نمایشنامه خوانی «مو» نوشته سالی کلارک و کارگردانی احسان کرمی نیز ساعت ۱۸ روز شنبه ۱۵ آبان ماه با نقش خوانی سحر دولتشاهی، آتیلا پسیانی، شقایق جودت، الهام نامی، نازنین میهن، شیرین ضابطیان، امیر سهیلی، سامان مظلومی، دلارام شکوهی، وحید رونقی، ملیحه عبدالهی، یاسمندخت دباغ، سروین ضابطیان، بهرنگ علوی و بهاره کیان‌افشار در تالار اصلی برگزار می شود.

در تالار چهارسو نمایش «طپانچه خانم» به نویسندگی محمد امیر یاراحمدی و کارگردانی شهاب الدین حسین پور میزبان علاقه مندان تئاتر است. در این اثر نمایشی که ساعت ۲۰ هر روز غیر شنبه ها با مدت زمان ۹۰دقیقه و قیمت بلیت ۲۵ هزار تومان روی صحنه می رود فریبا متخصص، آرش فلاحت پیشه، محمد نادری، گیلدا حمیدی، حمید رحیمی، محمد صدیقی مهر، غزاله جزایری، علیرضا مؤیدی، مرضیه سهراب، سیماخزاعی، مهدا رزازی به عنوان بازیگر حضور دارند.

«هیچ در هیچ» هم عنوان تازه ترین اثر نمایشی تالار قشقایی به طراحی و کارگردانی سیاوش طهمورث است که از روز شنبه ۱۵ تا روز جمعه ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ با قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان به صحنه می رود. در این اثر نمایشی اصغر همت، عزت‌الله مهرآوران، محمد حاتمی، شهره سلطانی، مینا عبدی و سیاوش طهمورث به عنوان بازیگر حضور دارند.

اما در نهمین پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی از ۱۳ تا ۲۸ آبان ماه چهار اثر نمایشی در قالب عنوان «میکرو تئاتر» توسط گروه تئاتر «لیو» به سرپرستی حسن معجونی و کیوان سررشته در مجموعه تئاتر شهر آغاز شده است که بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته ساعت ۱۹ روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۶ آبان‌ماه نمایش «دست من» به نویسندگی تیم کراچ و کارگردانی و بازی کیوان سررشته با مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان روی صحنه می رود. این در حالی است که پس از اجرای این اثر نمایشی، نمایش «کریستین لی» به نویسندگی و کارگردانی اشکان چگینی و بازی طاها پارسا روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۹ با مدت زمان ۳۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان میزبان دوستداران تئاتر خواهد بود.

روزهای ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۴ آبان ماه هم نمایش «پرواز شماره ۷۴۵» به نویسندگی و کارگردانی مرجان پورغلامحسین و بازی مرجان پورغلامحسین، گلنوش طاهری، بیتا بهارلو ساعت ۱۹ با مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان در تالار قشقایی به صحنه می رود. ضمن اینکه بعد از پایان این اثر، نمایش «صف دراز مورچگان» به نویسندگی و کارگردانی مهدی چاکری و عروسک گردانی و صدا پیشگی شهرزاد نیکمرام، تانیا یزدانی، امیرحسین پارسا، رویا الماسی‌مهر، رضا بهبودی، مازیار سیدی، آوا شریفی، پدرام شریفی، پویا پورامین ساعت ۱۹ روزهای ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ آبان ماه اجرای خود را به صحنه می رود.

در تالار سایه نیز نمایش «آخرین انار دنیا» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی و بازی محمدسایبانی، حسین اصیلی، الهام اسکندری، بهنام پانیزه، ساراشاهی، میراث پریدار، سعید عیسایی، وحید فراهانی، النازامینی، فاطمه احسانفر تا روز ۲۰ آبان ماه ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۸۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان پذیرای دوستداران تئاتر خواهد بود.

در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر هم نمایش جدیدی با عنوان «توهم» به نویسندگی و کارگردانی مشترک خسرو بامداد و فریبا شاهسون روی صحنه رفته است، این اثر نمایشی که فریبا شاهسون تنها بازیگر آن است ساعت ۱۸ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۲ هزار تومان به صحنه می رود.

برای آگاهی از برنامه ها، اخبار و اطلاعات آثار نمایشی به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر به سایت رسمی این مجموعه با آدرس www.teatreshahr.com مراجعه فرمایید.