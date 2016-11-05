به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ملیت، «کمال قلیچداراوغلو» رئیس حزب جمهوریخواه خلق (حزب اصلی مخالف دولت در مجلس ترکیه) از بازداشت نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ (اچ دی پی) انتقاد کرد و درباره عواقب آن هشدار داد.

قلیچداراوغلو در سخنانی در نشست شهرداران عضو حزب جمهوریخواه خلق در ازمیر گفت: مدافعان مردم سالاری باید از این موضوع دفاع کنند که کسانی که با انتخابات در منصبی قرار می گیرند فقط باید از طریق انتخابات از منصبشان برکنار شوند، در غیر این صورت دموکراسی در ترکیه نابود خواهد شد.

وی گفت: اگر بگویید زندانی می‌کنم، می‌کشم، تیرباران می کنم، وادار به سکوت می‌کنم و نابود می‌کنم، در کشور شما صلح برقرار نخواهد شد.

گفته می‌شود پلیس ترکیه دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ را همراه با چند نماینده پارلمان دیگر این حزب طرفدار کردها بازداشت کرده‌است.

خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع امنیتی ناشناس گزارش داد، نیروهای امنیتی بامداد جمعه «صلاح‌الدین دمیرتاش» را در خانه‌اش در جنوب‌شرق شهر دیاربکر و «فیگن یوکسک‌داغ» را در محل اقامتش در شهر آنکارا، پایتخت این کشور، بازداشت کرده‌اند.

به غیر از دمیرتاش و یوکسک داغ، بر اساس بیانیه وزارت کشور ترکیه ۹ نماینده دیگر حزب دموکراتیک خلق‌ نیز در یورش شبانه پلیس به مقر این حزب در آنکارا و خانه‌هایشان بازداشت شده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این بازداشت‌ها با حکم مقام‌های دادستانی در استان‌های کردنشین دیاربکر، شرناق، وان، حکاری و بینگول صورت گرفته است.

همزمان با بازداشت نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ترکیه محدود شده است.

مجلس ترکیه بهار امسال با تصویب قانونی مصونیت پارلمانی گروهی از نمایندگان را لغو کرده بود.

بازداشت رهبران و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ شدیدترین برخورد با سومین حزب مهم مجلس ترکیه پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته است.

دولت ترکیه حزب دموکراتیک خلق‌ و نمایندگان آن را به حمایت از حزب کارگران کردستان (پ ک ک) متهم کرده ولی این حزب این اتهام را رد می‌کند.

حزب دموکراتیک خلق‌، با ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه، دومین حزب مخالف در این کشور است.

این حزب در انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه در نوامبر ۲۰۱۵ توانست با کسب بیشتر از ۵ میلیون رای، نزدیک به ۱۱ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.