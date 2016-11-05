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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

با حضور وزیر ارشاد؛

مراسم ترحیم محمدتقی مروت برگزار شد

مراسم ترحیم محمدتقی مروت برگزار شد

مراسم ترحیم استاد محمدتقی مروت ۱۴ آبان ماه در مسجد محمدیه تهران با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ترحیم استاد محمدتقی مروت، بعد از ظهردیروز از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در مسجد محمدیه برگزار شد.

این مراسم که از سوی خانواده مرحوم برپا شده بود به نشانی مسجد محمدیه واقع در میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)، بعد از چهارراه حسن آباد، خیابان شهید حسین مرادی برپا شد.

یادآور می‌شود، استاد قرآنی محمدتقی مروت ۲۱ مهرماه مصادف با شب عاشورای حسینی در سن ۷۲ سالگی در تورنتو کانادا درگذشت و پیکرش هشتم آبان ماه پس از مراسم تشییع با حضور پرشور شاگردان و قرآنیان در قطعه نام آوران بهشت زهرا(س) تهران به خاک سپرده شد.

کد مطلب 3815580

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