به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار خوبی بهمنظور اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشآموزان استان بوشهر صورت گرفته است.
وی خواستار مشارکت همگانی در اجرای برنامههای آموزش و پرورش شد و اضافه کرد: طرح تقویت بنیه علمی دانشآموزان با همکاری شهرداریها و دهیاریهای استان اجرا میشود.
استاندار بوشهر از تخصیص ۱۲ درصد اعتبارات عوارض آلایندگی و ارزش افزوده به طرح تقویت بنیه علمی دانشآموزان خبر داد و بیان کرد: همکاری دهیاریها و شهرداریها در این طرح نقش مهمی در موفقیت آن خواهد داشت.
وی اضافه کرد: حدود ۱۰ درصد از این اعتبارات به برگزاری کلاسهای کنکور اختصاص مییابد و بخش عمده اعتبارات در مقاطع مختلف تحصیلی هزینه خواهد شد.
سالاری افزود: از مهمترین اهداف این طرح میتوان به ارتقای اثربخشی نظام آموزشی و بهبود آموزشی استان بوشهر در المپیادها، کنکور سراسری، امتحانات، آزمونها و مسابقات مختلف اشاره کرد.
وی با اشاره به استفاده از همراهی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، شهرداران، دهیاران، نخبگان اجتماعی، فرهنگی و هنری در اجرای این طرح، ادامه داد: از ظرفیت فرهنگیان و مشارکتهای عمومی در اجرای این طرح استفاده میشود.
استاندار بوشهر گفت: برای ایجاد انگیزه و فضای رقابت علمی و تحصیلی بین دانشآموزان استان بوشهر، طرح تقویت بنیه علمی دانشآموزان اجرایی شده و آئیننامه آن تدوین شده است.
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