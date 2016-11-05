۴۱۶۰ دانش آموز استثنایی در کرمان مشغول به تحصیل هستند

موسی برومند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۷۰ درصد مدارس استان کرمان حداقل یک کلاس به عنوان کلاس هوشمند ساماندهی شده است.

وی گفت: پی گیر هستیم در مدارسی که نیازمند تخته هوشمند هستند این امکانات را برای استفاده بهینه دانش آموزان تامین کنیم.

برومند با اشاره به فعالیت ۱۱۲ مرکز آموزشی استثنایی در سطح استان کرمان گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۱۶۰ دانش آموز استثنایی در استان کرمان مشغول به تحصیل هستند.

برومند بیان کرد: از این تعداد ۴۰۰ نفر در مدارس عادی، سه هزار و ۶۷۲ نفر در مدارس استثنایی در قالب هفت گروه کم توان ذهنی، ناشنوا، نابینا، معلول جسمی حرکتی، چند معلولیتی و اوتیسم در حال تحصیل هستند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جاری تبلت جایگزین کتاب های درشت خط برای دانش آموزان کم بینا می شود، افزود: پی گیری ها در این خصوص در حال انجام است.

وی در خصوص سرویس مدارس نیز گفت: در گذشته تنها ۳۰ درصد هزنیه های ایاب و ذهاب دانش آموزان را دولت متقبل می شدند در حالیکه در دولت تدبیر و امید ۸۰ درصد این هزینه ها بر عهده سازمان استثنایی کشور است.

برومند ادامه داد: در حال حاضر دو هزار و ۲۱۵ نفر دبیر، ۹۲۶ نفر آموزگار و ۴۶ نفر در بخش توانبخشی فعالیت می کنند که در بخش توانبخشی با کمبود شدید نیرو مواجه هستیم.

وی با اشاره به اجرای طرح سنجش سلامت بدو ورود به مدارس افزود: هدف از اجرای این طرح شناسایی کودکانی است که دچار مشکل هستند.

برومند تصریح کرد: برای این دانش آموزان برنامه های خاصی در نظر گرفته می شود که آمادگی لازم برای ورود به مدرسه در آنها ایجاد شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان گفت: این طرح در ۱۷ شهرستان اجرا شد و ۱۵ هزار دانش آموز در مقطع پیش دبستانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.