صعود چهار شمشیرباز ایران به جدول اصلی جام جهانی سنگال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشربازی، فرزاد باهر ارسباران با یک باخت مقابل فرانسه چهار پیروزی مقابل نمایندگان آمریکا، ایتالیا، لهستان و سنگال به طور مستقیم به جدول ۶۴ نفر برتر مسابقات راه پیدا کرد. محمد رهبری دیگر نماینده کشورمان ابتدا ورزشکار کشور میزبان را شکست داد و پس از آن نمایندگان کشورهای بلغارستان و ترکیه رو از پیش رو برداشت و با دو شکست به جدول ۹۶ نفر مسابقات راه یافت و بعد از آن در جدول ۹۶ نفر نماینده کشور مالی را شکست داد و اینگونه به جدول ۶۴ نفر برتر صعود کرد.

پیش از این مجتبی عابدینی و علی پاکدامن دو شمشیر باز المپیکی کشورمان به دلیل برخورداری از رنکینگ بالا، بدون انجام بازی و به طور مستقیم در جدول ۶۴ نفر برتر مسابقات جهانی سنگال در اسلحه سابر قرار گرفته بودند.

دیدارهای جدول اصلی مسابقات شمشیربازی جام جهانی سنگال امروز شنبه برگزار خواهد شد.