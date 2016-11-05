هنرمندان خواستار توجه جدی رییس جمهوری به آلودگی هوا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که به امضای اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و بسیاری از اعضای خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی، انجمن عکاسان ایران، انجمن گرافیک ایران، انجمن هنرمندان نقاش ایران، انجمن تصویرگران ایران، انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، انجمن هنرمندان سفالگر، انجمن خوشنویسان ایران و جامعه مهندسان معمار ایران رسیده است، نسبت به خسارات جانی و مالی آلودگی هوا هشدار داده شده است.

در بخشی از این نامه با اشاره به خسارت وارده به سلامت و زندگی ایرنیان آمده است: «چون شهروندان ایرانی با توجه به معضل آلودگی هوا هر سال متحمل میلیاردها تومان خسارت جانی و مالی می‌شوند، درخواست می‌شود دولت محترم تدبیر و امید پرچمدار مبارزه با این معضل خودساخته شده و با تعیین مسئول و متولی اصلی رفع آن، اتخاذ راهکارهای نوین، علمی و کاربردی یادگاری عظیم از خود به جا بگذارد.»

در بخش پایانی این نامه تاکید شده است: «هنرمندان با توجه به ارتباطات گسترده با مردم و تاثیرپذیری جامعه از آنان، آمادگی کامل دارند تا در راستای اجرای این مهم همه تلاش خود را برای حفظ سلامت مردم به کار گیرند و از اقدامات جدی دولت در این زمینه حمایت کنند.»