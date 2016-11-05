شناسایی و ایمن سازی ۴۷ نقطه پرتصادف در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان ظهر شنبه در جم خبرنگاران، گفت: در زمینه شناسایی نقاط و مقاطع پرتصادف با رویکرد جدید شناسایی این نقاط گفت: ۴۷نقطه پرتصادف در راه‌های استان با همکاری فرماندهی پلیس‌راه استان شناسایی شده که عملیات آشکارسازی و ایمن‌سازی آن‌ها جزوبرنامه های دردست اقدام این اداره کل می باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان افزود: عملیات آشکارسازی این نقاط شامل نصب علائم اطلاعاتی،پیش آگاهی و سایرتجهیزات ایمنی است.

دست نشان با اشاره به اینکه استان زنجان دارای پنج هزار و ۸۴۲ کیلومتر راه است، ادامه داد دراستان زنجان ۱۱۵کیلومتربزرگراه، ۳۴۰ کیلومترراه اصلی ،۹۷۵کیلومترراه فرعی و چهار هزار و ۲۱۰کیلومترراه روستایی وجوددارد.

وی درخصوص فرایند شناسایی نقاط پرتصادف استان گفت : در پی ابلاغ دستورالعمل از سوی کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، نقاط پرتصادف استان با همکاری پلیس راه استان شناسایی می شودونقاطی که حداقل دو تصادف فوتی یا سه تصادف جرحی یا یک تصادف فوتی به علاوه دو تصادف جرحی در دوره زمانی مشخص داشته باشند جز نقاط حادثه خیزتلقی می شوند .