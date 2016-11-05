دریافت ۲۸درخواست استخدام پزشکان متخصص دردانشکده علوم پزشکی آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله خوان زاده صبح امروز شنبه در آئین استقبال از ۴۰ پزشک متخصص جدید الورود به دانشکده علوم پزشکی در محل هتل کاروانسرا اظهار کرد: همچنین ۶ درخواست دیگر برای عضویت در هیئت علمی دانشکده داشتیم.

وی با اشاره به بیمارستان در حال ساخت در مدت حدود سه سال افزود: به دنبال آن هستیم که تخت های منطقه را افزایش دهیم، به رغم مشکلاتی که در منطقه وجود دارد بایستی برای پزشکان جذابیت ایجاد کنیم تا در منطقه حضور داشته باشند.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان عنوان کرد: با افزوده شدن این تعداد از متخصصان جدید، جمعیت پزشکان متخصص دانشگاهی و غیردانشگاهی جنوب غرب خوزستان به ۲۵۰ پزشک بالغ می شود.

افزایش مراجعات به اورژانس پس از اجرای طرح تحول سلامت

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان نیز در ادامه این آئین گفت: پس از اجرای طرح تحول سلامت مراجعه به بیمارستانها و اورژانس ها بسیار زیاد شده است.

نوراله طاهری افزود: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت تعداد مراجعان به اورژانس بیمارستانهای ما ۲ هزار نفر در ماه بود اما اکنون و با توجه به اجرای طرح تحول سلامت تعداد مراجعان به حدود ۷ هزار نفر در ماه رسیده است.

وی اضافه کرد: امکانات خوبی به لحاظ تجهیزاتی و با نظر خود پزشکان متخصص در سطح بیمارستانها ایجاد کرده ایم.

طاهری تصریح کرد: به لحاظ پرداخت کارانه پزشکان تقریبا به روز هستیم و از این بابت جزء دانشگاههای نمونه کشورهستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان یادآور شد: دو مجموعه آپارتمانی نیز برای پزشکان جدید الورود رهن کامل شده که با فراغ بال به انجام امور مربوطه بپردازند.

به گزارش مهر، ۴۰ پزشک متخصص و فوق تخصص جدید در رشته های جراحی عمومی، زنان و زایمان، جراحی مغز و اعصاب، کودکان، بیهوشی، طب اورژانس، رادیولوژی، قلب و عروق، ارتوپدی، پاتولوژی، پوست، اورولوژی، گوش و حلق بینی، عفونی، چشم، طب هسته ای(یک نفر) و فوق تخصص نوزادان و خون و سرطان بالغین (۲ نفر) در محدوده دانشکده علوم پزشکی آبادان در جنوب غرب خوزستان (شهرهای آبادان، شادگان و خرمشهر) فعالیت خود را آغاز کردند، براساس جدول توزیع پزشکان متخصص جدید در منطقه، ۱۷ پزشک متخصص در آبادان، ۱۳ پزشک در خرمشهر و هفت پزشک نیز در شادگان مشغول به کار شدند، این پزشکان در بیمارستان‌‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان به طور تمام وقت به ارائه خدمات می پردازند،