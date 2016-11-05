  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

سینما بهمن بازسازی می‌شود/ بازگشایی برای میزبانی از فجر

سینما بهمن بازسازی می‌شود/ بازگشایی برای میزبانی از فجر

سینما بهمن تهران پس از بازسازی، دهه فجر میزبان سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازسازی سینما بهمن تهران به زودی آغاز و بعد از پایان بازسازی دهه فجر بازگشایی می‌شود تا میزبان سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر باشد. این بازسازی شامل دکوراتیو، سالن انتظار، سالن‌ نمایش، کف پوش‌ها، صندلی‌ها و ارتقای سیستم صوتی و تصویری این سینما خواهد بود. بازسازی از اول آذرماه آغاز می‌شود.

بازسازی سینما بهمن در ادامه فاز دوم بازسازی‌های سینماهای حوزه هنری قرار می‌گیرد. این نهاد در سال‌های اخیر سینماهای فلسطین همدان، فلسطین اصفهان، آزادی آبادان، آفریقای مشهد، شاهد و پیام تهران را بازسازی کرده و بازسازی سینماهای قدس تبریز و خانواده اصفهان ادامه دارد.

سینما بهمن تهران که سال ۱۳۴۴ ساخته شده است از مهمترین و پرمخاطب ترین سینماهای تهران و مجموعه سینماهای حوزه هنری است.

کد مطلب 3815594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها