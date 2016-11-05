به گزارش خبرگزاری مهر، بازسازی سینما بهمن تهران به زودی آغاز و بعد از پایان بازسازی دهه فجر بازگشایی می‌شود تا میزبان سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر باشد. این بازسازی شامل دکوراتیو، سالن انتظار، سالن‌ نمایش، کف پوش‌ها، صندلی‌ها و ارتقای سیستم صوتی و تصویری این سینما خواهد بود. بازسازی از اول آذرماه آغاز می‌شود.

بازسازی سینما بهمن در ادامه فاز دوم بازسازی‌های سینماهای حوزه هنری قرار می‌گیرد. این نهاد در سال‌های اخیر سینماهای فلسطین همدان، فلسطین اصفهان، آزادی آبادان، آفریقای مشهد، شاهد و پیام تهران را بازسازی کرده و بازسازی سینماهای قدس تبریز و خانواده اصفهان ادامه دارد.

سینما بهمن تهران که سال ۱۳۴۴ ساخته شده است از مهمترین و پرمخاطب ترین سینماهای تهران و مجموعه سینماهای حوزه هنری است.