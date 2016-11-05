ترویج نماز از مدارس شروع شود/ نقش تأثیرگذار معلمان در جذابیت نماز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی صبح شنبه در چهارمین اجلاس استانی نماز در تالار خیام دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان اظهار داشت: آیه شریفه «ان الصلاه تنهی عن الفحشا و المنکر» چراغ راه اثرات نماز است؛ نماز به فرمایش امام راحل(ره) کارخانه انسان‌سازی است.

وی افزود: احادیث و روایات فراوانی در باب اهمیت نماز وجود دارد. یک مسلمان با نمازش شناخته می شود و الان خوشبختانه حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز مکانی برای عبادت و اقامه نماز ساخته شده است.

استاندار کرمان با تأکید بر اینکه آنچه امروز در این اجلاس مورد توجه قرار دارد، اقامه نماز و رابطه آن با کاهش آسیب‌های اجتماعی است، یادآور شد: اگر به آمار رجوع کنیم بعد از انقلاب ده‌ها مسجد و نمازخانه در نقاط مختلف کشور ساخته و در تمام مسیرها مسجد و نمازخانه ایجاد شده است و همه ادارات دولتی، دانشگاهها، کارخانه‌ها و مدارس نمازخانه دارند.

وی ادامه داد: امروز در سراسر استان کرمان ائمه جماعات و جمعه و طلاب فراوان هستند که در راستای اشاعه دین خدا گام برمی‌دارند.

رزم حسینی با بیان اینکه سرعت آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است که واقعیتی انکارناپذیر است، تصریح کرد: آمار اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و فقر افزایش پیدا کرده و سایر آسیب‌های اجتماعی دیگر نیز با رشد فناوری جدید افزایش یافته و تهاجم فرهنگی نیز با برنامه ریزی و هدایت در حال انجام است.

استاندار کرمان بیان کرد: این همایش ها باید خروجی مناسبی داشته باشد و باید راهی پیدا کنیم که چگونه می‌توانیم نماز را بیشتر گسترش داده و آثارش را در جامعه ببینیم.

رزم حسینی ادامه داد: روزانه ۱۷ بار شکر خدا را در نماز به جای می‌آوریم، اما بعد از اقامه نماز بلافاصله ناشکری و ناسپاسی و ناامیدی در جامعه را مشاهده می‌کنیم، این نماز خوبی که مدنظر امام راحل (ره) بود، نیست.

وی ابراز داشت: نماز باید با خلوص نیت و تعالی خودمان باشد نه برای تظاهر و ریا، امروز خوشبختانه در دستگاه‌های دولتی ‌به صورت خودجوش در وقت نماز آن را اقامه می کنند.

استاندار کرمان در ادامه بر آغاز ترویج نماز از مدارس تأکید کرد و افزود: نظام آموزشی ما در مورد ترویج نماز بسیار اثرگذار است و نمی توانیم نظام آموزشی را با دهها میلیون دانش آموز نادیده بگیریم.

رزم حسینی با بیان اینکه. معلمان در جذابیت نماز در دانش آموزان نقش تاثیرگذاری دارند، ادامه داد: معاونان پرورشی مدارس بخشی از وظایفشان در مورد نماز است که باید در این زمینه از روشهایی استفاده کنند که سبب جذب دانش‌آموزان شوند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مرتبط با مسائل فرهنگی است، یادآور شد: هرجا هستیم پیوستگی این دو حلقه را باید بفهمیم، زیرا توسعه هر کدام به یکدیگر بستگی دارد و تفکیک ناپذیر هستند.

استاندار کرمان با بیان اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی منوط به ترویج فرهنگ دینی است، تصریح کرد: احادیث و روایاتی زیادی وجود دارد که رابطه دقیقی که بین فرهنگ و اقتصاد وجود دارد را مشخص می کنند که این روایات باید تبیین شود و آثار نماز که رزق حلال و رحم و مروت و معرفت را باید ترویج دهیم.

رزم‌حسینی عنوان کرد: در جامعه ما اصل ولایت‌فقیه توانسته اقتدار نظام جمهوری اسلامی را حفظ کند وحدت و یکپارچکی کشور به دلیل اصل ولایت فقیه است.

استاندار کرمان با قدردانی از نقش ائمه جمعه برای اجرا و توسعه اقتصاد مقاومتی در استان، تصریح کرد: امروز هر مسئول بلندپایه کشوری که به کرمان می آید نمی تواند اقرار نکند که اقتصاد مقاومتی واقعی در استان کرمان در حال اجرا است.