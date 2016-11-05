به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله بن بیه از شخصیتهای بانفوذ اهلسنت موریتانی که ریاست انجمن ترویج و تقویت صلح در جوامع مسلمان را نیز بر عهده دارد، ضمن سخنانی در چهارمین دور گفتوگوی اندیشمندان مسلمان و مسیحی تحت عنوان «تکثرگرایی دینی و آزادی عقیده» در شهر «ابوظبی» امارات گفت: اسلام به تعدد و تنوع احترام میگذارد و خداوند متعال در همین راستا در آیه ۱۱۸ سوره هود میفرماید: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ» (و اگر پروردگار تو میخواست قطعا همه مردم را امت واحدی قرار میداد در حالی که پیوسته در اختلافند).
وی که عضو شورای حکمای مسلمان نیز هست، در ادامه تأکید کرد: گفتوگو یک وظیفه دینی و از الزمات روابط انسانی است که زمینه را فراهم میکند تا همه طرفها بتوانند دیدگاهها و نقطهنظرات مفید و سودمند خود را برای حل مشکلات جهان ارائه دهند.
عبدالله بن بیه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: رفتار خوب، تسامح، سخاوت، صداقت، و وفاداری ما باید دیگران را متقاعد و قانع کند، چرا که خوبی به خوبی و سخاوت به سخاوت دعوت میکند و قانع کردن دیگران با رفتار خوب مهمترین مسئله انساندوستانه است، بنابراین گفتوگو باید عرصهای برای انسجام و همبستگی بیشتر و خنثیکردن زمینههای نزاع و درگیری باشد.
دور چهارم نشست گفتوگوی علما و اندیشمندان شورای حکمای مسلمان و جامعه اسقفی کلیسای انگلیکن معروف به گفتوگوی میان اندیشمندان و فرهیختگان شرق و غرب، ۱۲ و ۱۳ آبانماه سال جاری در شهر «ابوظبی»، پایتخت امارات برگزار شد.
دور نخست گفتوگوی میان اندیشمندان و فرهیختگان شرق و غرب ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر «فلورانس» ایتالیا و دور دوم این نشست در «پاریس» پایتخت فرانسه و دور سوم آن در شهر «ژنو» سوئیس برگزار شد.
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