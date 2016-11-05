فعالیت ۹ سازمان مردم نهاد به صورت تخصصی در حوزه محیط زیست زنجان

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه در استان زنجان سازمان های مردم نهاد در حوز محیط زیست مشارکت خوبی دارند.

وی از وجود ۱۹ سازمان مردم نهاد مرتبط با حوزه محیط زیست خبر داد و گفت: ۹ مورد از این سازمانها تخصصی هستند.

مدیر کل محیط زیست استان زنجان گفت: گرایش و حرکت اقشار مختلف مردم در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست در استان زنجان بسیار خوب بوده است.

موسوی تاکید کرد: دولت یازدهم در حل مسائل زیست محیطی توجه ویژه ای به دانشگاه و دانشگاهیان دارد و راه حل های زیست محیطی راه حل های علمی و دانش بنیان است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاه موجب می شود تا بهتر بتوانیم برای ارتقای پاکی محیط زیست عمل کنیم و باید برای تحقق این امر مهم هم برنامه ریزی و مدیریت لازم انجام شود.

مدیر کل محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه محیط زیست یک امر بسیار خوب است و در استان زنجان فعالیت های سازمان های مردم نهاد مطلوب است.

موسوی گفت: امروز همه افراد جامعه و به خصوص سازمان های مردم نهاد برای تامین سلامتی مردم تلاش کنند و باید این سازمان ها توانمند شوند تا رسالت خود را به خوبی ایفا کنند.