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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

مدیر کل محیط زیست استان زنجان خبر داد:

فعالیت ۹ سازمان مردم نهاد به صورت تخصصی در حوزه محیط زیست زنجان

فعالیت ۹ سازمان مردم نهاد به صورت تخصصی در حوزه محیط زیست زنجان

زنجان- مدیر کل محیط زیست استان زنجان از وجود ۱۹ سازمان مردم نهاد مربط با حوزه محیط زیست خبر داد و گفت: ۹ مورد از این سازمان ها تخصصی هستند.

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه در استان زنجان سازمان های مردم نهاد در حوز محیط زیست مشارکت خوبی دارند. 

وی از وجود ۱۹ سازمان مردم نهاد مرتبط با حوزه محیط زیست خبر داد و گفت: ۹ مورد از این سازمانها تخصصی هستند. 

مدیر کل محیط زیست استان زنجان گفت: گرایش و حرکت اقشار مختلف مردم در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست در استان زنجان بسیار خوب  بوده است. 

موسوی تاکید کرد:  دولت یازدهم در حل مسائل زیست محیطی توجه ویژه ای به دانشگاه و دانشگاهیان دارد و  راه حل های زیست محیطی راه حل های علمی و دانش بنیان است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاه موجب می شود تا بهتر بتوانیم برای ارتقای پاکی محیط زیست عمل کنیم و باید برای تحقق این امر مهم هم برنامه ریزی و مدیریت لازم انجام شود. 

مدیر کل محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه محیط زیست یک امر بسیار خوب است و در استان زنجان فعالیت های سازمان های مردم نهاد مطلوب است.

موسوی گفت:  امروز همه افراد جامعه و به خصوص سازمان های مردم نهاد برای تامین سلامتی مردم تلاش کنند و باید این سازمان ها توانمند شوند تا رسالت خود را به خوبی ایفا کنند. 

کد مطلب 3815599

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