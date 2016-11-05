کاروان ۱۵ هزار نفری مردم اهواز به کربلا اعزام شد

سید سعید شرفا در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت حضرت ابوالعباس(ع) منطقه عین دو اهواز در سال ۱۳۹۲ اقدام به حرکت فرهنگی مذهبی پیاده روی اربعین از این منطقه به سمت مرز چذابه و پس از آن به سمت عتبات عالیات کرد.

وی بیان کرد: به یاری خداوند توانستیم با کمک دوستداران اهل بیت(ع) در کلانشهر اهواز به ویژه در مناطق ملاشیه، شهرک رزمندگان (شهرک اهواز)، گلدشت، کوی مندلی، کوی علوی، کیان، کیانشهر، نهضت‌آباد (لشکرآباد)، زعفرانیه (سپنتا)، کوی سیاحی، کوی سید خلف، سلیم‌آباد، عین ۲ و خشایار این حرکت را راه اندازی کنیم.

مسئول کاروان پیاده روی سفینهَ النجاهَ اهواز بیان کرد: خوشبختانه پس از انجام آغاز پیاده روی مسیر اهواز به چذابه به نام طریق الحسین (ع) ثبت شد و دیگر به این نام شناخته می‌شود.

وی، آغاز حرکت پیاده روی اربعین را از منطقه ملاشیه و عین دو برشمرد و افزود: این کاروان از شهرستان‌های اهواز، حمیدیه و دشت آزادگان عبور می‌کند و پس از آن از مرز چذابه به کشور عراق می‌رود.

شرفا تصریح کرد: در طور مسیر حرکت کاروان پیاده روی سفینهَ النجاهَ اهواز مردم به استقبال کاروان می‌آیند و همه مخارج سفر مردم اهواز به سمت مرز چذابه از سوی مردم تامین می‌شود.

به گزارش مهر، کاروان مردمی ۱۵ هزار نفری سفینهَ النجاهَ به منظور زیارت حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) در روز اربعین حرکت خود را از روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه جاری از مسجد نور منطقه ملاشیه اهواز به سمت کربلا آغاز کرده است.

زوار حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) از مناطقی چون ملاشیه، شهرک رزمندگان (شهرک اهواز)، گلدشت، کوی مندلی، کوی علوی، سه راه خرمشهر، سه راه سوسنگرد، کیان، کیانشهر، نهضت‌آباد (لشکرآباد)، زعفرانیه (سپنتا)، کوی سیاحی، شهر کوت عبدالله شهرستان کارون و منطقه عین ۲ در کاروان سفینهَ النجاهَ حضور دارند.

اعضای این کاروان که در طریق الحسین (ع) به سمت مرز چذابه در حرکت است تا ۲۰ هزار نفر نیز تخمین زده شد و در شهرهای مختلف خوزستان نیز بر آن افزوده می‌شود.