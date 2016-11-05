سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیشترین عامل تصادفات در استان سمنان ناشی از خواب آلودگی و خستگی و عدم تمرکز به جلو در هفته اخیر اتفاق افتاده است، ابراز داشت: ۳۳ فقره تصادف جرحی و دو فوتی حاصل تصادفات این هفته بود.

وی با بیان اینکه واژگونی خودرو در استان سمنان ۵۰مجروح نیز داشته است، افزود: در هفته اخیر ۱۹فقره واژگونی خودرو، ۱۴فقره ناتوانی در عدم کنترل وسیله نقلیه و ۱۲فقره بی توجهی راننده به جلو در راه های استان اتفاق افتاد که اکثر این تصادف ها به علت عدم تمرکز راننده رخ داده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه تصادفات رانندگی در محورهای مواصلاتی استان متاسفانه با کشته شدن دو هموطن همراه بود، ابراز داشت: یک فقره تصادف فوتی در ساعت ۴:۱۰بامداد امروز شنبه در اثر واژگونی یک دستگاه پراید کیلومتر ۱۲ جاده گرمسار تهران اتفاق افتاد که در این حادثه دو نفر فوت و یک سرنشین خانم مجروح شدند که علت آن ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خواب آلودگی و خستگی گزارش شده است.

خسروجردی در ادامه تصریح کرد: باتوجه به اینکه در آستانه فصل سرد سال قرار داریم، رانندگان خودروهای عبوری قبل از حرکت از باز بودن محورهای کوهستانی اطلاع دقیق داشته باشند و تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ، برف پاک کن، چراغ های مه شکن را مورد بازدید قرار دهند.

وی افزود: طبق آمار بیشترین علت تصادفات این هفته در استان سمنان در ساعات ۱۸الی ۲۲ اتفاق افتاده است لذا از هموطنان که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان را دارند تقاضا می کنیم به محض احساس خواب آلودگی بالافاصله در مکان امن توقف و با هوشیاری مسیر را طی کنند تا سفر خوب و ایمن را برای سرنشیان به همره داشته باشند.