به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به‌منظور ارتقای توانمندی علمی دانش‌آموزان استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های خوبی در دست اجرا است.

وی با اشاره به اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان استان بوشهر، اضافه کرد: از مهمترین اهداف این طرح می‌توان به افزایش مشارکت‌ها در توسعه توان علمی و آموزشی و تحصیلی دانش‌آموزان اشاره کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به مشارکت شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان، بیان کرد: ایجاد فضای رقابتی و انگیزشی در بین دانش‌آموزان از دیگر برنامه‌ها است.

وی از اجرای برنامه تلویزیونی «فصل فردا» از نیمه آذرماه از سیمای مرکز بوشهر خبر داد و افزود: رویکرد این برنامه ۴۵ دقیقه‌ای، ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان و تشویق دانش‌آموزان موفق است.

کرمی از برجسته‌سازی دانش‌آموزان موفق در سطح استان خبر داد و اضافه کرد: تشویق فرهنگیان موفق و موثر در اجرای این طرح، شناسایی نقاط ضعف و نارسایی‌های آموزشی و ایجاد رقابت آموزشی و تحصیلی بین مدارس مناطق مختلف شهری و روستایی از دیگر اهداف طرح است.