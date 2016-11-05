به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار خوبی بهمنظور ارتقای توانمندی علمی دانشآموزان استان بوشهر صورت گرفته است و طرحهای خوبی در دست اجرا است.
وی با اشاره به اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشآموزان استان بوشهر، اضافه کرد: از مهمترین اهداف این طرح میتوان به افزایش مشارکتها در توسعه توان علمی و آموزشی و تحصیلی دانشآموزان اشاره کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به مشارکت شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداریها و دهیاریها در تقویت بنیه علمی دانشآموزان، بیان کرد: ایجاد فضای رقابتی و انگیزشی در بین دانشآموزان از دیگر برنامهها است.
وی از اجرای برنامه تلویزیونی «فصل فردا» از نیمه آذرماه از سیمای مرکز بوشهر خبر داد و افزود: رویکرد این برنامه ۴۵ دقیقهای، ارتقای سطح علمی دانشآموزان و تشویق دانشآموزان موفق است.
کرمی از برجستهسازی دانشآموزان موفق در سطح استان خبر داد و اضافه کرد: تشویق فرهنگیان موفق و موثر در اجرای این طرح، شناسایی نقاط ضعف و نارساییهای آموزشی و ایجاد رقابت آموزشی و تحصیلی بین مدارس مناطق مختلف شهری و روستایی از دیگر اهداف طرح است.
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