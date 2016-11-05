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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

خبر بد برای فوتبال ساحلی؛

حضور پیمان حسینی مقابل برزیل در هاله‌ای از ابهام

حضور پیمان حسینی مقابل برزیل در هاله‌ای از ابهام

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که شب گذشته هم به سختی برای دقایقی مقابل تاهیتی به میدان رفت، ممکن است فینال این مسابقات را از دست بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی برابر تاهیتی به دیدار فینال رقابت های جام بین قاره ای راه پیدا کرد و شنبه شب باید برای قهرمانی با برزیل مبارزه کند. نکته نگران کننده برای ایران در دیدار دیدار غیبت پیمان حسینی دروازه بان اصلی این تیم است.

وی که تا چند روز قبل از اعزام تیم ملی فوتبال ساحلی به مسابقات جام بین قاره‌ای جهان به دلیل آسیب دیدگی به درمان مشغول بود و حتی حضورش در این مسابقات نیز مشخص نبود، با زحمت فراوان توانست بر مصدومیتش غلبه کرده و در امارات درون دروازه تیم ملی ایران قرار گیرد. اما بازی به بازی درد بر این بازیکن غلبه کرد تا جایی که وی تقریبا در دیدار شب گذشته تیم ملی ایران مقابل تاهیتی به جز دقایقی اندک، امکان بازی پیدا نکرد.

از اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دبی خبر می رسد که شدت مصدومیت این بازیکن بیشتر شده و از همین رو امکان حضور وی در دیدار فینال این مسابقات مقابل برزیل کم است. 

کد مطلب 3815605

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