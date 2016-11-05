به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی برابر تاهیتی به دیدار فینال رقابت های جام بین قاره ای راه پیدا کرد و شنبه شب باید برای قهرمانی با برزیل مبارزه کند. نکته نگران کننده برای ایران در دیدار دیدار غیبت پیمان حسینی دروازه بان اصلی این تیم است.

وی که تا چند روز قبل از اعزام تیم ملی فوتبال ساحلی به مسابقات جام بین قاره‌ای جهان به دلیل آسیب دیدگی به درمان مشغول بود و حتی حضورش در این مسابقات نیز مشخص نبود، با زحمت فراوان توانست بر مصدومیتش غلبه کرده و در امارات درون دروازه تیم ملی ایران قرار گیرد. اما بازی به بازی درد بر این بازیکن غلبه کرد تا جایی که وی تقریبا در دیدار شب گذشته تیم ملی ایران مقابل تاهیتی به جز دقایقی اندک، امکان بازی پیدا نکرد.

از اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دبی خبر می رسد که شدت مصدومیت این بازیکن بیشتر شده و از همین رو امکان حضور وی در دیدار فینال این مسابقات مقابل برزیل کم است.