شگفتی دانشمندان از نحوه تأمین آب بدن گونه ای مارمولک

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آر اند دی، مارمولک شیطان خاردار شیوه ای خاص برای تأمین آب مورد نیاز بدنش دارد که از این حیث می توان آن را در حیات وحش یک مورد استثنایی به شمار آورد.

دانشمندان دانشگاه آخن در آلمان متوجه شده اند این جانور با پوشاندن بدن خود از شنهای بیابان و در ادامه با ایجاد چین و چروک نی مانند در پوستش آب موجود در شنها را جذب و به بدنش منتقل می کند. آبی که از این طریق جذب بدن جانور می شود سر از گلوی آن درآورده و نهایتا راهی سیستم گوارش می شود.

دانشمندان جزئیات کامل این یافته را در ژورنال Experimental Biology منتشر کرده اند.

بیابانهای غرب استرالیا که همواره محیطی خشک و سوزان و عاری از آب دارند محل زندگی ای گونه منحصربفرد از مارمولکهاست.

ساختار منحصربفرد دم این جانور ممکن است برای برخی گول زننده باشد تا جایی که شباهت زیادی به عقرب دارد.

این جانور هیچ خطری برای انسان نداشته و تنها از مورچه ها تغذیه می کند.

از آنجاکه دهان این جانور تنها برای خوردن مورچه ها تکامل یافته است دانشمندان همواره در صدد آن بوده اند که نحوه آب خوردن آن را کشف کنند و حالا مشخص شده که مارمولک شیطان خاردار از شنهای چسبیده به بدنش آب مورد نیازش را تأمین می کند.