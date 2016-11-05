انتقاد از عدم کمک شایسته به عمق استراتژیک ایران در سوریه و عراق

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر سیدیحیی رحیم صفوی مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در همایش الگوی فرماندهی و مدیریتی سردار شهید حسین همدانی که صبح امروز در دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین(ع) برگزار شد با اینکه سردار همدانی یک فرمانده راهبردی بود، اظهار کرد: فرماندهان راهبردی باید از غافلگیر شدن در برابر دشمن جلوگیری کند اما واقعیت این است که ما در جنگ هشت ساله خودمان و در جنگ سوریه و عراق غافلگیر شدیم.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی فرماندهان نظامی در کشور، گفت: ما فرماندهان را به سه دسته تقسیم می کنیم، راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی. راهبردی ها آنهایی هستند که ماموریت دارند جمهوری اسلامی را در مقیاس جهانی حراست کنند عملیاتی ها کسانی هستند که در سطح قاره‌ای و منطقه ای عمل می کنند و در نهایت تاکتیکی ها کسانی هستند که در سطح ملی و در چارچوب تیپ ها و لشگرها عمل می کنند.

سرلشگر رحیم صفوی افزود: یک فرمانده راهبردی اول باید دشمن و اهدافش را بشناسد، همانطور که شهید همدانی ماهیت جنگ سوریه را می شناخت و می دانست که این جنگ، یک جنگ نیابتی است و داعش و جبهه النصره ارتش سری سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل است که امروز به جان مسلمانان افتاده‌اند.

صفوی تاکید کرد: واقعیت این است که ما در جنگ هشت ساله خودمان و در جنگ سوریه و عراق غافلگیر شدیم.

سرلشکر رحیم صفوی گفت: سردار شهید همدانی راهبرد دشمنان را در سوریه و عراق به خوبی تشخیص می داد و می دانست ائتلاف ترکیه، اردن، آمریکا و سعودی ها در صحنه سوریه به دنبال حذف بشاراسد از محور مقاومت هستند.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه در چند سال اخیر به سعودی ها نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سلاح فروخته شده است، گفت: ۶۶ ماه است که مردم سوریه می جنگند و آخرین تجهیزات در اختیار تروریست ها قرار دارد. امروز ژاپنی ها بازار تویوتای خود را در سوریه داغ کرده اند، اما اسمی از ژاپن نیست. سردار سلیمانی می گفت تروریست ها مثل آرپی‌جی، موشک تاو شلیک می کنند.

وی با بیان اینکه یک فرمانده باید دشمن را بشناسد، اظهار کرد: یک فرمانده باید بداند اهداف آمریکا در غرب آسیا چیست. متاسفانه امروز از حلب چیزی باقی نمانده است. تخریب زیرساخت‌ها از اهداف آمریکایی ها و صهیونیست ها در عراق و سوریه بود.

سرلشکر رحیم صفوی گفت: یک فرمانده راهبردی باید بداند که مرکز ثقل دشمن کجا است تا از این طریق کاری کند که سازماندهی و تجهیزاتش آسیب نبیند و باید بداند در زمان حمله دشمن چگونه واکنش نشان دهد و بتواند نوع جنگ ها را پیش بینی کند.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: تروریست ها آموزش های خوبی دیدند و جسمشان ورزیده است. برخی نیروهایی که از چچن به سوریه آمده اند، بالای ۲ متر قد دارند. حال باید دید نیروهای ما چگونه می توانند در مقابل آنها بجنگند.

وی خاطرنشان کرد: سردار همدانی در ابتدای بحران عراق به حیدرالعبادی گفت با ارتش کلاسیک نمی توانی در مقابل تروریست ها بجنگی؛ زیرا ارتش های کلاسیک به مقاومت مردمی اعتقادی ندارند. بنابراین لشکر بدر توانست ۲۰ تیپ حشدالشعبی را سازماندهی کند.

سرلشکر رحیم صفوی با تاکید بر اینکه سردار همدانی توانست ۲۰ هزار نیروی مردمی را در سوریه سازماندهی کند، گفت: امروز نیروهای سوری ۱۲ هزار شهید دادند و ۳۰۰ هزار نفر از مردم سوریه شهید شدند. تعداد شهدای حزب الله در سوریه از تعداد شهدای ایران بیشتر است.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا به عملکرد سردار همدانی در مدیریت فتنه ۸۸ اشاره کرد و افزود: در زمان فتنه ۸۸ سردار همدانی با عنوان جانشین قرارگاه ثارالله بسیار خوب فرماندهی و فتنه ۸۸ را با مصوبه شورای عالی امنیت ملی کنترل کرد.

وی با تاکید بر اینکه برخی می خواهند فتنه و فتنه گران را عادی سازی کرده و چهره های آنها را تطهیر کنند، ادامه داد: نه در ایران بلکه در هر کجای دنیا اگر کسی علیه امنیت ملی دست به تخریب بزند، دادگاه های آن کشور چه آمریکا باشد و چه انگلیس آنها را به اشد مجازات محکوم می کنند.

سرلشکر رحیم صفوی تصریح کرد: فتنه گران سال ۸۸ بیانیه هایی می دانند که بدتر از اطلاعیه های منافقین بود. فتنه ۸۸، فتنه بدی بود، اما بسیجیان تهران آن را به خوبی مدیریت کردند. البته هزینه های فتنه برای انقلاب و نظام ما گران تمام شد ولی مقام معظم رهبری بسیار با صبر و حوصله با فتنه گران برخورد کردند، در صورتی که کشورهای دیگر با این نوع اقدامات شدیدتر برخورد می کنند.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه عمق دفاع استراتژیک ایران در سوریه و عراق است، گفت: متاسفانه امروز به صحنه‌های دفاع استراتژیک ایران آنچنان که باید و شاید کمک نمی شود.