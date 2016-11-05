۱۲ پارک در شهر کرمان تا عید نوروز به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی بابایی در بازدید از پروژههای شهری که با حضور علی منصوری، عضو شورای اسلامی شهر کرمان و ناظر شورا بر پروژههای شهری انجام شد، گفت: در مجموع ۱۲ پارک محلهای و بزرگ از جمله پارک آرامش در مسیر بزرگراه، پارک کنار گنبد جبلیه، پارک شهدای غواص، پارک ورودی جاده ماهان و پارک پدر در دست ساخت است و تا عید نوروز به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی ادامه داد: اکنون، کار ساخت تعدادی از پارکهای حاشیهای از جمله پارکهای حاشیهای در بلوار جمهوریاسلامی از ابتدای بیهقی، پارک حاشیهای بلوار پزشک و پارک حاشیهای ابتدای خیابان امام رضا (ع) و پارکهای پدر و شهدای غواص آغاز شده است.
شهردار کرمان همچنین با اشاره به بازگشایی مسیر سپه تا وحشیبافقی، از جابجایی تأسیسات این مسیر خبر داد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان نیز در این بازدید درباره همکاری با شهرداری کرمان با بیان اینکه چند قرارداد در حوزههای مختلف از جمله ساخت پارکها، زیرسازی و جدولگذاری با شهرداری کرمان داریم، گفت: ساخت تعدادی پارک در نقاط مختلف شهر از جمله بلوار جمهوریاسلامی، بلوار پزشک و کنار گنبد جبلیه، در دستور کار قرار گرفته است.
یدالله عربنژاد افزود: برای ساخت این تعداد پارک، کارهای ابتدایی انجام و با پیمانکاران قرارداد منعقد شده است.
وی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد این تعداد پارک تا عید نوروز به بهرهبرداری برسند.
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