پلمب یک سردخانه نگهداری مواد خام دامی در دزفول

محسن ورجاوند در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازرسی های به عمل آمده توسط بازرسان دامپزشکی دزفول، مقدار چهار هزار و ۹۶۰ کیلوگرم ماهی و میگو منجمد تاریخ منقضی کشف و ضبط شد .

وی افزود: پس از اخذ دستور دادستان شهرستان دزفول واحد مربوطه پلمب شد.

رئیس اداره دامپزشکی دزفول گفت: شهرستان دزفول دارای ۱۷ سردخانه فرآورده های خام دامی است که توسط بازرسان اداره دامپزشکی دزفول به صورت روزانه از آنها بازدید به عمل می آید.

ورجاوند یادآور شد: در این راستا طی هفت ماهه نخست امسال، مقدار پنج هزار و ۵۵۱ کیلوگرم فرآورده خام دامی منجمد از سردخانه های این شهرستان ضبط و مقدار سه هزار و ۴۶۷ کیلوگرم معدوم شده است.

وی بیان کرد: این امر نشان دهنده نظارت دقیق بر فرآورده های خام دامی در جهت سلامت جامعه است.