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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

اشیا تاریخی ۳۰۰۰ ساله در کردستان کشف شدند

اشیا تاریخی ۳۰۰۰ ساله در کردستان کشف شدند

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی از کشف و ضبط ۸۱ قلم شی تاریخی و نفیس با قدمت ۳۰۰۰ ساله، مربوط به دوران مادها و مانایی و دستگیری باند قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی یگان حفاظت از آثار تاریخی، سردار سرتیپ دوم پاسدار امیر رحمت‌الهی گفت: در پی کسب اخبار و گزارشهای واصله از دوستداران میراث فرهنگی استان کردستان ، مبنی بر نگهداری و فراهم کردن مقدمات فروش تعدادی اشیا تاریخی ارزشمند توسط فردی بومی به قاچاقچیان عتیقه، پس از اقدامات و بررسیهای اولیه و احراز صحت خبر، با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت استان کردستان، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مدیر کل میراث فرهنگی استان  و اخذ مجوز های قضایی، تیمی زبده متشکل از ماموران یگان به سرپرستی فرمانده یگان حفاظت استان  در معیت نیروی انتظامی به محل عزیمت که در عملیاتی ویژه و در اقدامی ضربتی، ضمن دستگیری ۴ نفر اعضاء باند  قاچاق عتیقه ، تعداد ۸۱ قلم شی‌ء تاریخی و نفیس شامل (پابند، دستبند، جام مفرغی، پیشانی بند، خنجر، سرنیزه، لگام آهنی، آویز گردنبند، گوشواره، جام سفالی، دیزی مفرغی، کاسه مفرغی، کاسه تخت و...)  کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت تصریح کرد:  در پی کارشناسی‌های فنی انجام پذیرفته از سوی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، اصالت کلیه اشیاء مکشوفه تایید و قدمت آنها ۳۰۰۰ ساله و مربوط به دوران مادها و مانایی تخمین زده شد.

کد مطلب 3815616
فاطمه کریمی

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    نظرات

    • نگران IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
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      پاسخ
      اخیرا" چند وقتیه که هی در خبرها میاد (می تونین یه سرچی هم بزنین)که آثار باستانی توسط پلیس کشف می شه و سپس تحویل میراث فرهنگی میشه خوب سئوال اینه که میراث فرهنگی داره چکار می کنه! از هر صد مورد حفاری و استخراج اشیائ باستانی یه قطعه اش و تازه براساس اینکه یکی رفته لو داده از میراث فرهنگی سر در میاره (که آنهم کارشناسهای میراث فرهنگی از جاش یا خبر نداشته یا بحثهایی دیگه مطرحه!!!).

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