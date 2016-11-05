اشیا تاریخی ۳۰۰۰ ساله در کردستان کشف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی یگان حفاظت از آثار تاریخی، سردار سرتیپ دوم پاسدار امیر رحمت‌الهی گفت: در پی کسب اخبار و گزارشهای واصله از دوستداران میراث فرهنگی استان کردستان ، مبنی بر نگهداری و فراهم کردن مقدمات فروش تعدادی اشیا تاریخی ارزشمند توسط فردی بومی به قاچاقچیان عتیقه، پس از اقدامات و بررسیهای اولیه و احراز صحت خبر، با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت استان کردستان، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مدیر کل میراث فرهنگی استان و اخذ مجوز های قضایی، تیمی زبده متشکل از ماموران یگان به سرپرستی فرمانده یگان حفاظت استان در معیت نیروی انتظامی به محل عزیمت که در عملیاتی ویژه و در اقدامی ضربتی، ضمن دستگیری ۴ نفر اعضاء باند قاچاق عتیقه ، تعداد ۸۱ قلم شی‌ء تاریخی و نفیس شامل (پابند، دستبند، جام مفرغی، پیشانی بند، خنجر، سرنیزه، لگام آهنی، آویز گردنبند، گوشواره، جام سفالی، دیزی مفرغی، کاسه مفرغی، کاسه تخت و...) کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت تصریح کرد: در پی کارشناسی‌های فنی انجام پذیرفته از سوی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، اصالت کلیه اشیاء مکشوفه تایید و قدمت آنها ۳۰۰۰ ساله و مربوط به دوران مادها و مانایی تخمین زده شد.