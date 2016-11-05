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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱

مدیر جهاد کشاورزی میانه خبر داد:

خسارت برف و سرمازدگی به ۲۰۴۰ هکتار از باغات شهرستان میانه

خسارت برف و سرمازدگی به ۲۰۴۰ هکتار از باغات شهرستان میانه

میانه - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه گفت: بارش برف و سرمازدگی به دو هزار و ۴۰ هکتار از اراضی باغی این شهرستان خسارت سنگینی وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، شهرام ایرانی پور شنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: بارش شدید برف در روزهای چهارم تا هشتم آبان سال جاری و افت دما در شهرستان موجب خسارت شدید به باغداران میانه ای شده است.

 وی با بیان اینکه میزان این خسارات ۱۲ هزار و ۱۵۰ میلیون ریال تخمین زده می شود، افزود: این خسارات به دو هزار و ۴۰ هکتار از درختان سیب، گردو و زردآلو وارد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه در پایان گفت: متاسفانه در عمده باغات شهرستان بخصوص سیب خسارت وارده به مراتب بیشتر بوده و تخمین دقیق آن نیازمند کارهای کارشناسی است.

کد مطلب 3815617

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