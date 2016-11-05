سوریه اتفاقی چین را نبرده است/ کار ایران بسیار سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، اوسیانو کروز پس از پایان تمرین صبح امروز تیم ملی در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی و در جمع خبرنگاران با ابراز رضایت از تمرینات ملی‌پوشان گفت: یک مرحله دیگر از تمرینات تیم ملی به پایان رسید و ما رفته‌رفته آماده می‌شویم تا بتوانیم یک دیدار سخت و دشوار را مقابل سوریه انجام دهیم.

وی تأکید کرد: سوریه یکی از حریفان پرقدرت و سرسخت ماست و برخلاف اینکه گفته می‌شود این تیم به راحتی شکست‌پذیر است، ما چنین حرفی را قبول نداریم و می‌دانیم بازی دشواری را مقابل این تیم خواهیم داشت.

مربی تیم ملی در ادامه خاطرنشان کرد: ما با توجه به اینکه باید در مالزی برابر این تیم قرار بگیریم، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا پس از صحبت‌هایی که با سرمربی تیم انجام می‌دهیم، یک تیم آماده را روانه میدان کرده تا بتوانیم مقابل سوریه نتیجه لازم را کسب کنیم.

اوسیانو در خصوص محرومیت دو بازیکن و جواد نکونام نیز گفت: فکر می‌کنم این محرومیت چالش بزرگی برای تیم ملی ما بود و درست در آستانه دیدار حساس برابر سوریه این اتفاق افتاد و تنها کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم این است که تمرکز لازم برای این دیدار را داشته باشیم و با قدرت به جنگ سوریه برویم تا بتوانیم این تیم را شکست داده و سه امتیاز بازی را از آن خود کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دیدار برابر گینه نو از سر اجبار است یا درخواست کادر فنی؟ گفت: متأسفانه فوت پادشاه تایلند که قرار بود با تیم ملی آن کشور بازی کنیم به هیچ‌کس مربوط نمی‌شد و این یک اتفاق بود. با توجه به اینکه هر تیمی برای رسیدن به آمادگی بیشتر، نیاز به بازی‌های تدارکاتی دارد؛ ما هم به دنبال این بودیم تا بتوانیم بازی‌های تدارکاتی برای آمادگی هر چه بیشتر تیم ملی ایران انجام دهیم و قرار بر این شد که با تیم گینه نو بازی کنیم.

مربی تیم ملی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا از تمرینات راضی بودید و ارزیابی شما از تیم سوریه چیست؟ گفت: ما تمرینات بسیار خوبی را انجام دادیم، بازیکنان آماده را به اردو دعوت کردیم، می‌دانیم بازی دشواری را پیش‌رو خواهیم داشت و با تیمی بازی می‌کنیم که در مقابل کره جنوبی به تساوی رسیده، چین را شکست داده و مقابل ازبکستان یک گل مردود دریافت کرده؛ بنابراین بازی سختی پیش‌رو خواهیم داشت و تنها باید برابر سوریه بجنگیم تا سه امتیاز را کسب کنیم.